Estacionamento alagado devido à forte chuva, com carros parcialmente submersos em uma rua molhada e reflexos na água.

Ceará

Frente fria provoca instabilidade no tempo do Ceará

Região Sul do Estado registrou chuvas nesta terça-feira (21)

Geovana Almeida* 21 de Outubro de 2025
Foto onde aparece um martelo de juiz onde aparece uma bandeira LGBT ao fundo

Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

O condenado publicou mensagens pejorativas e preconceituosas contra homens gays da cidade de Jardim, na região do Cariri

Matheus Facundo 19 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.

PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Caso aconteceu em Jardim, no Cariri cearense

Segurança

Casal suspeito de matar filha recém-nascida é preso no Interior do Ceará

Laudo pericial apontou indícios de asfixia e espancamento

Redação 04 de Maio de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jardim?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jardim?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Cantora iniciou carreira musical ao lado do irmão

É Hit

Marcinha Santos, vítima de acidente no Cariri, iniciou carreira aos 13 anos; conheça trajetória da cantora

Cantora conheceu o marido em apresentações com o irmão músico, em São Paulo

João Lima Neto 21 de Fevereiro de 2024
O casal morreu afogado na cidade de Jardim, Interior do Ceará

É Hit

Fotos mostram carro em que cantora Marcinha Sousa e o marido morreram afogados ao caírem em rio

O casal foi vítima de afogamento na cidade de Jardim, Interior do Ceará

Redação 20 de Fevereiro de 2024
Cantora somava 145 mil seguidores no Instagram

É Hit

Cantora de forró Marcinha Sousa e marido morrem afogados ao atravessar passagem molhada no CE

Os corpos do casal foram encontrados nessa segunda-feira (19)

Redação 20 de Fevereiro de 2024
Print de vídeo onde policiais militares agridem suspeito dentro de casa

Segurança

Família diz que jovem foi agredido por PMs do Raio por causa de foto segurando arma

Segundo o familiar, a abordagem violenta ocorreu após os policias verem uma foto do suspeito apontando uma arma para si

Redação 31 de Janeiro de 2024
