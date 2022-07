Cabeleireiro morre após briga na avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza

O cabeleireiro Mailson Nilton Sérgio, de 52 anos, morreu após se envolver em uma briga com um grupo de pessoas na avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso ocorreu no sábado (2), durante a madrugada, em uma calçada da via.

Mailson foi agredido por pelo menos três homens. A identidade deles ainda não foi descoberta, mas a TV Verdes Mares apurou o nome da vítima.

Briga foi filmada

Imagens de câmera de segurança mostram trecho da briga. Não se sabe como Mailson morreu, porém. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

Não foram identificadas lesões externas no corpo do homem, segundo nota da corporação. Somente a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) poderá determinar o que houve, com o laudo pericial.

As diligências para a elucidação do crime estão a cargo da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).