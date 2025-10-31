Diário do Nordeste
Homem foi filmado atirando em pássaro

Segurança

Homem é filmado matando pássaro com arma de pressão, e polícia do Ceará investiga caso

Animal aparece em vídeo em cima de poste

João Lima Neto 25 de Agosto de 2025
Imagens mostram incêndio em restaurante Varanda Tropical II, com fogo e fumaça visíveis, localizado no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza, ilustrando incidente que deixou uma pessoa ferida devido a fumaça

Ceará

Incêndio atinge restaurante na Praia de Iracema, em Fortaleza

Fogo começou ainda durante o horário de atendimento do estabelecimento e foi debelado pelos bombeiros

Carol Melo 15 de Julho de 2025
Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza

Negócios

Das confecções ao comércio popular: Av. Monsenhor Tabosa tem metade de lojas abertas e 'cartel' de aluguéis

Paloma Vargas 03 de Maio de 2025
cabeleireiro que morreu após briga em fortaleza

Segurança

Cabeleireiro morre após briga na Praia de Iracema, em Fortaleza

O homem de 52 anos foi agredido por pelo menos três homens

Redação 05 de Julho de 2022
Vacinação em Monsenhor Tabosa

Metro

Quais municípios mais vacinam contra Covid-19 no Ceará? Veja o ritmo da imunização na sua cidade

Das 184 cidades cearenses, até o momento, apenas cinco já superam a marca de 20% da população imunizada com duas doses

Thatiany Nascimento 23 de Junho de 2021

Negócios

Do auge ao declínio: O que causou o fim de mais de 300 lojas na Av. Monsenhor Tabosa

Ao longo dos últimos anos, uma sequência de fatores e acontecimentos transformou a efervescência do que já foi o principal corredor comercial de Fortaleza em um cenário quase deserto, marcado por portas fechadas e falta de perspectivas. Futuro do local é incerto

Cinthia Freitas 09 de Março de 2021

Segurança

Capitão da PM é preso em flagrante após agredir idoso na avenida Monsenhor Tabosa

PM é investigado em processos por crimes como tortura e peculato.

Redação 07 de Outubro de 2020

Região

Monsenhor Tabosa, Pedra Branca e Salitre têm situação de emergência decretada por causa da seca

O Ceará apresentou queda de 88,47% no número de municípios em situação de emergência por causa da seca, segundo a Defesa Civil

Redação 05 de Junho de 2020

Metro

Serviço de contenção tenta evitar novos desabamentos na Av. Monsenhor Tabosa

O muro da obra de um hotel desabou na manhã deste sábado (19), no cruzamento com a Rua Antônio Augusto.

Redação 19 de Janeiro de 2019