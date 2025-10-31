Animal aparece em vídeo em cima de poste
Fogo começou ainda durante o horário de atendimento do estabelecimento e foi debelado pelos bombeiros
O homem de 52 anos foi agredido por pelo menos três homens
Das 184 cidades cearenses, até o momento, apenas cinco já superam a marca de 20% da população imunizada com duas doses
Ao longo dos últimos anos, uma sequência de fatores e acontecimentos transformou a efervescência do que já foi o principal corredor comercial de Fortaleza em um cenário quase deserto, marcado por portas fechadas e falta de perspectivas. Futuro do local é incerto
PM é investigado em processos por crimes como tortura e peculato.
O Ceará apresentou queda de 88,47% no número de municípios em situação de emergência por causa da seca, segundo a Defesa Civil
O muro da obra de um hotel desabou na manhã deste sábado (19), no cruzamento com a Rua Antônio Augusto.