Bebê de um mês de vida é salvo após se engasgar com leite materno, em Fortaleza; veja vídeo

Um bebê de aproximadamente um mês de vida foi salvo após se engasgar com o leite da própria mãe, na noite dessa quinta-feira (22), no bairro Barroso, em Fortaleza.

O salvamento foi feito por uma agente do 16º Batalhão Polícia Militar do Ceará (PMCE), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

“Após finalizarem uma abordagem a um homem em atitude suspeita, os policiais foram surpreendidos por uma mulher que correu em direção à viatura, desesperada, com o filho nos braços”, informou a pasta.

A mãe contou aos agentes que o bebê havia se engasgado com leite materno e estava com as vias aéreas obstruídas.

CONFIRA MOMENTO DO RESGATE

Foi quando a policial militar pegou a criança no colo e aplicou a manobra de Heimlich, conseguindo, assim, desobstruir as vias aéreas e restabelecer a respiração da vítima.

“Durante o serviço, lidamos com situações complexas e emergenciais, mas poder salvar uma vida é extremamente gratificante. Este foi o segundo recém-nascido que consegui salvar”, contou a militar.

A mãe foi orientada a levar o filho a uma unidade de saúde para avaliação médica e acompanhamento clínico após o atendimento emergencial.

Veja também Segurança Ônibus bate em moto e mulher morre atropelada em Juazeiro do Norte Segurança Cantores de funk são presos no CE e no RJ por envolvimento com o Comando Vermelho Segurança Dois suspeitos são capturados por morte no Vicente Pinzón; adolescente que ia à escola foi baleado

MANOBRA DE HEIMLICH

A manobra de Heimlich adaptada para recém-nascidos e lactentes é um procedimento simples, mas que pode salvar vidas em casos de obstrução das vias aéreas por leite, saliva ou objetos.

Realizada com toques precisos nas costas e no peito do bebê, ela promove a expulsão do que estiver impedindo a respiração.