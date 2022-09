Atirador esportivo reage a roubo à residência e mata assaltante em Fortaleza

Um atirador esportivo reagiu a um roubo a sua residência e matou um assaltante, no bairro Passaré, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (1º). O homem também ficou ferido, na troca de tiros com os criminosos, mas foi socorrido ao hospital.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência de intervenção não policial.

SSPDS Em nota De acordo com as primeiras informações, indivíduos armados tentaram roubar uma residência. Na ocasião, o proprietário do imóvel, um atirador esportivo, reagiu e baleou um dos suspeitos. A vítima foi a óbito no local. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações."

O atirador esportivo, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), certificado pelo Exército Brasileiro, também foi baleado e socorrido a uma unidade hospitalar.

De acordo com a SSPDS, as duas armas de fogo (do assaltante e do atirador esportivo) foram apreendidas e apresentadas à 7ª Delegacia do DHPP, unidade que apura os fatos. As identidades de suspeito e vítima não foram divulgadas.

"Diligências estão em andamento visando identificar e capturar os suspeitos. Vale ressaltar que casos de legítima defesa são excludentes de ilicitude", ressaltou a Secretaria da Segurança Pública.

Como realizar denúncias à Polícia

A Pasta ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

