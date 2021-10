Aluno é assassinado durante aula de autoescola em Fortaleza

Um homem de 27 anos foi assassinado durante uma aula prática de direção de uma autoescola, nesta segunda-feira (25), no bairro Paupina, em Fortaleza. Conforme informações preliminares, a vítima — identificada apenas como Paulo Henrique — morreu no local.

Os relatos são de que o jovem praticava a manobra de baliza. Neste momento, o instrutor da autoescola teria descido do veículo para orientá-lo, quando três suspeitos teriam chegado disparando contra a vítima.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

Legenda: Ainda não há mais detalhes sobre o crime Foto: Leabem Monteiro / SVM