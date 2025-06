Alemã denuncia extorsão após perder passaporte e notebook em carro de aplicativo em Fortaleza

Uma alemã (que também tem cidadania brasileira) procurou a Polícia Civil do Ceará (PCCE) para denunciar que está sofrendo extorsão, após perder o passaporte e um notebook, em uma corrida feita por um motorista de aplicativo, em Fortaleza, há um mês. A administradora de empresas, de 28 anos, está impossibilitada de sair do Brasil e de voltar para a sua casa, na Alemanha.

Questionada sobre o caso, a PCCE respondeu por nota apenas que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) "segue apurando um crime de extorsão, registrado no dia 14 de maio, no bairro Praia de Iracema - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) - de Fortaleza. Oitivas e diligências continuam em andamento".

A vítima pediu uma corrida no aplicativo Uber, na modalidade "Uber Flash", para que um motorista pegasse uma encomenda no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, e a entregasse para ela, em um hotel na Praia de Iracema. Entretanto, apenas quatro das cinco bagagens enviadas por uma familiar da vítima chegaram ao local.

"O entregador chegou apenas com quatro peças. E falou que só seria isso. Então não duvidamos no momento. Pensamos que talvez a pessoa que tinha feito o envio, já idosa, teria esquecido de enviar a quinta peça. Mas, ao verificar com a pessoa que tinha feito o envio, ela nos confirmou que tinha enviado as cinco peças e tinha feito até uma foto, por segurança, ao enviar", narrou a alemã - de identidade preservada.

Foi quando começou o calvário da administradora para tentar recuperar os pertences. Na bolsa que não foi entregue pelo motorista, estavam o passaporte (seu documento oficial no Brasil, fundamental para sair do País e voltar para casa) e o notebook (que ela utiliza para trabalhar à distância).

A empresa Uber foi procurada pela reportagem para comentar a denúncia de extorsão contra o motorista e disse que "o motorista parceiro chegou no local de destino, concluindo a entrega com o código PIN informado pela usuária. De qualquer forma, caso a usuária acredite ter sido vítima de crime, a Uber encoraja que, além da denúncia no aplicativo, seja feito um boletim de ocorrência. A Uber está à disposição para colaborar com as autoridades no fornecimento dos dados necessários, nos termos da lei". (Veja nota na íntegra no fim da matéria).

Legenda: Apenas quatro das cinco bagagens enviadas por uma familiar da vítima chegaram ao destino da entrega. Depois de um tempo, a alemã percebeu que uma bolsa azul, com notebook e passaporte, tinha ficado no carro Foto: Arquivo Pessoal

Extorsão pelo WhatsApp

A alemã entrou em contato com a empresa Uber, que forneceu o número do telefone do motorista. Ela tentou entrar em contato com ele, mas não obteve resposta. Porém, algumas horas depois, outro número começou a falar com a mulher pela rede social WhatsApp e a pedir uma "recompensa" pela entrega da bolsa. A fotografia da bolsa foi mostrada pelo criminoso.

R$ 200 foram pagos pela jovem à pessoa que entrou em contato pelo WhatsApp, para a bolsa ser devolvida. O suspeito enviou uma localização em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para onde a vítima enviou três carros da Uber para receber a encomenda. Entretanto, os motoristas não encontraram nada e saíram do local, por falta de segurança.

A bolsa não foi entregue, e o suspeito começou a pedir mais dinheiro. A mulher disse que não efetuaria mais pagamentos e que procuraria a Polícia, e passou a receber ameaças. "Você está atrás do cara errado. Cuidado, vocês têm família na cidade", ameaçou o suspeito, pelo WhatsApp. Um mês se passou, sem solução.

Carro de frei franciscano

Conforme investigação própria da vítima da extorsão, comprovada por documentos apresentados à reportagem, o carro utilizado pelo motorista para trabalhar na Uber pertence a um frade da Igreja Católica - que seria padrinho do motorista. Ela denunciou o caso à Arquidiocese de Fortaleza, já que o religioso é um frei franciscano, que teoricamente fez voto de pobreza e não poderia ter bens materiais.

A reportagem opta por não citar os nomes do motorista de aplicativo e do frade, porque não há nenhuma imputação criminal contra ambos, até o momento. O religioso já respondeu por pedofilia, no ano de 2004, mas a reportagem apurou que ele foi inocentado e liberado para continuar a atuar na Igreja.

A Arquidiocese de Fortaleza foi procurada para comentar a situação do frade, na segunda-feira (16), mas a Instituição respondeu, através da assessoria de comunicação, que não responde pela ordem dos franciscanos. A reportagem, então, pediu o contato de um responsável pela Ordem, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Os advogados da vítima, Nayane Kersia e Oswaldo Cardoso, informam em nota que "esperam a resolução do caso o mais breve possível e que a cliente consiga retornar a Alemanha com brevidade e com justiça feita, neste caso". E acrescentam que estão "buscando a responsabilização da empresa do aplicativo e a restituição dos bens, para que ela possa voltar para sua casa, e a responsabilidade criminal dos envolvidos".

Proteção de bem

A Uber disse ainda por nota que "vale destacar que no Uber Flash não é permitido enviar itens cujo transporte seja proibido por lei ou pelos termos de uso da modalidade de serviço, bem como itens com valor superior a R$ 500. Entretanto, o usuário também tem a opção de contratar uma proteção para enviar os itens de valores maiores (até R$ 4.500,00), que é oferecido por uma empresa parceira da Uber, podendo conferir os termos e valores no momento da solicitação do serviço.

Antes de cada solicitação, as regras do Uber Flash são exibidas no aplicativo para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido".