Adolescente de 14 anos é encontrada morta em Cascavel; Polícia apura o caso

O corpo de uma adolescente de 14 anos foi encontrado, nesse sábado (22), com marcas de disparo de armas de fogo no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo estava em uma via pública, no bairro Mutirão.

Segundo a Pasta, a Polícia Civil do Estado do Ceará apura as circunstâncias do homicídio doloso, registrado na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado.

A SSPDS disse em nota que equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

O caso foi registrado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz, unidade plantonista da Polícia Civil que cobre a área, e deve ser transferido para a Delegacia Municipal de Cascavel.

Como denunciar

A SSPDS destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para (85) 3334-3591, o número da Delegacia Metropolitana de Cascavel.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.