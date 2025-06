Adolescente de 12 anos é morta a tiros em Canindé (CE), neste domingo (22)

Uma adolescente de 12 anos foi morta a tiros na tarde deste domingo (22) em Canindé, no Sertão Central do Ceará.

Segundo informações obtidas pela reportagem, dois homens em uma moto chegaram até a residência das vítimas e começaram a efetuar os tiros. A menina foi atingida e morreu no local.

Os suspeitos fugiram do local após o ocorrido, e a motivação do crime é desconhecida. O caso foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por meio de nota. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue a linha de investigação de homicídio doloso.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e realizaram diligências no local da ocorrência. Os trabalhos investigativos estão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Canindé, que realiza oitivas e diligências para elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime, completa a SSPDS.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3343-6813, da Delegacia de Polícia Civil de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.