Réveillon em Jericoacoara tem celebração com festas privadas e alta ocupação

As festas privadas são a alternativa para quem optou por celebrar o Réveillon de 2022 na Vila de Jericoacoara, na região norte do Ceará, nesta sexta-feira (31). Devido à pandemia, não são realizadas programações oficiais, mas fiscalização atua no local para coibir desrespeito às normas sanitárias.

A movimentação na Praça Central acontece de forma intensa, com a presença de turistas de várias regiões do País.

Os estabelecimentos funcionam com capacidade limitada. Entre as atrações da noite, Pedro Sampaio e a banda Atitude 67 se apresentam.

Além de músicas, foi realizada queima de fogos de artifício e uso de iluminação para evitar os estampidos.

Legenda: Celebrações acontecem com as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus Foto: Mateus Ferreira

Os órgãos de saúde pública reforçam as medidas sanitárias para uso de máscaras, distanciamento social e higienização. Apesar disso, foi possível observar aglomeração de pessoas sem máscaras.