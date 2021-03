Ônibus pega em fogo em Irauçuba; não houve feridos

Um ônibus intermunicipal pegou fogo no município de Irauçuba, na manhã deste domingo (14). O caso foi registrado por volta das 8h50 próximo ao terminal rodoviário da cidade. Não há registros de pessoas feridas.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, que reportou apenas danos materiais à empresa dona do veículo, a Guanabara.

O incêndio foi causado por um pneu do ônibus, na parte traseira, que teria estourado. O veículo faria a rota Fortaleza/Carnaubal.

Com o início do fogo, além do motorista, 15 passageiros foram resgatados sem ferimentos. Eles desceram e, com a ajuda da Guarda Municipal e da população que estava no local, conseguiram conter a propagação do incêndio. Um carro-pipa foi usado na ação.

Contato com a Guanabara

Procurada sobre o assunto, a Guanabara não respondeu os questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria.

