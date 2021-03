Apostador de Mauriti ganha R$ 1,4 milhão com aposta simples no Dia de Sorte

Um apostador de Mauriti, no Cariri, acertou sozinho as sete dezenas do Dia de Sorte e ganhou R$ 1,4 milhão. O prêmio foi sorteado com uma aposta simples.

Os números do resultado do concurso 430 foram 02, 17, 19, 20, 24, 28 e 31. O valor total recebido será de R$ 1.428.282,94.

Além do ganhador, de Mauriti, outras 63 apostas acertaram seis números, levando, cada uma, o prêmio de R$ 1.996,29. Por acertarem cinco dezenas, 2.254 deverão receber R$ 20.

Os ganhadores têm um prazo de 90 dias para retirar os valores destinados aos prêmios.

O próximo sorteio do Dia de Sorte, organizado pela Caixa Econômica Federal, está marcado para a próxima terça-feira (16). O prêmio será de R$ 200 mil.