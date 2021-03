Iguatu vai receber 21 novos leitos exclusivos para Covid-19, anuncia Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (9), a abertura de 21 leitos exclusivos para Covid-19 no Hospital e Maternidade Dr. Agenor Araújo, no município de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. Destes, 14 serão enfermarias e 7 Unidades de Terapia Semi-Intensiva. As ocupações já estão disponíveis.

“Já são 1.013 leitos para atender essa demanda. Vamos continuar abrindo (leitos) para garantir o atendimento para toda a população cearense”, afirmou o chefe do executivo, acrescentando que essas estruturas permanecerão num cenário pós-Covid.

O incremento faz parte do plano de ampliação da rede hospitalar para suprir as ocupações insuficientes diante da segunda onda do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (8), foram divulgados 30 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivos para Covid-19 em instalação anexa à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, na Capital. No último dia 1º, foram 114 novas ocupações.

A meta do Governo do Estado é acrescer 1 mil leitos até o fim de março.