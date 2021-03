Ceará recebe mais de 110 novos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 nesta segunda (1º)

O Ceará recebeu, nesta segunda-feira (1º), 114 novos leitos hospitalares exclusivos para pacientes com Covid-19. O incremento faz parte do plano de ampliação da rede hospitalar para suprir as ocupações insuficientes diante do agravamento da crise sanitária.

A meta do Governo do Estado é acrescer 1 mil leitos até o fim de março. Destes, 144 foram entregues até o momento. Hoje, na rede municipal, houve aumento de 50 enfermarias e 12 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), totalizando 62 ocupações entregues ao Frotinha de Messejana.



Também na Capital, o Hospital Infantil Sopai recebeu 10 unidades intensivas, além de 12 para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Já no interior do Estado, a Associação Hospitalar São Francisco (Canindé), Hospital e Maternidade São Francisco de Assis (Crato) e Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima (Tauá) somam 30 novos leitos de UTIs, sendo 10 em cada instituição.

No último dia 20, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) também requisitou 200 leitos ao Hapvida para atender aos pacientes que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (Sus).

Neste 1º de março, 92.93% das UTIs adultas exclusivas para Covid-19 no Estado estão ocupadas, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 14h pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). As taxas de ocupação dos leitos intensivos e enfermaria são de 88,9% e 74,88%, respectivamente.

Veja quando e onde houve incremento de leitos:

Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV) - 20 leitos de UTI entregues em 26 de fevereiro

Hospital Geral de Crateús - 10 leitos de UTI entregues em 27 de fevereiro

Entregues nesta segunda-feira (1º):

Hospital Geral de Fortaleza (HGF) - 12 leitos de de UTI

Frotinha de Messejana (Fortaleza) - 62 leitos de UTI

Hospital Infantil Sopai (Fortaleza) - 10 leitos de UTI pediátrica

Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima (Tauá) - 10 leitos de UTI

Hospital e Maternidade São Francisco de Assis (Crato) - 10 leitos de UTI

Associação Hospitalar São Francisco (Canindé) - 10 leitos de UTI