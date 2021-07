Idoso de 89 anos é encontrado por Corpo de Bombeiros em mata fechada de Canindé

Um idoso de 89 anos foi resgatado por uma equipe da Companhia de Busca e Resgate com Cães (CBRESC) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no sábado (24). A vítima estava em uma área de mata fechada na cidade de Canindé.

Na sexta-feira (13), após desaparecer, a família do idoso entrou em contato com o Corpo de Bombeiro pelo telefone 193. Os operadores da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) transferiram o chamado para a 6ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3ª Cia/4º BBM), em Canindé, informando que o idoso, que convive com mal de Alzheimer, estava desaparecido.

Com o registro da ocorrência, a guarnição, com os cães Duck e Flash, se deslocou à localidade de Logradouro, no distrito de Salitre, iniciando o trabalho de busca.

O homem foi encontrado ao meio-dia do sábado, em um trecho com quatro quilômetros de distância da casa onde mora com a família. Ele estava consciente, mas desidratado. De imediato, foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, liberado.

Casos recorrentes

Neste mês, o Corpo de Bombeiros registrou outro resgate com idoso. Um homem de 63 anos foi encontrado no dia 13, após dois dias de buscas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi localizado a 6 km de sua residência.

Debilitado e com quadro de desidratação, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cariré. De volta para casa, o homem foi recebido com emoção por familiares e vizinhos na localidade de Boa Esperança.

Leia também Região Idoso que desapareceu após achar que estava com Covid-19 é encontrado na Região do Cariri

Segundo informações de parentes, o idoso sofre problemas neurológicos. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda no domingo (11), quando os familiares perceberam que o homem não estava em casa.

O que é Alzheimer?

A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado.

O primeiro sintoma, e o mais característico, do Mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como, a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo.

A Doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica, no entanto os médicos acreditam que manter a cabeça ativa e uma boa vida social, regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença.