Histórias de pescador: sobreviver a naufrágio e vencer medo do mar é lida de quem vive das águas

"A gente fica até por volta das 10h, 11 horas". Ao sair do açude, Dona Maria, assim como tantas outras pescadoras, inicia a segunda jornada. "Faço almoço, arrumo a casa, ajeito as coisas dos meninos, tudo isso tem que ser feito até 17 horas".

Hoje já solto linha, gelo o peixe, enfim, faço todo o processo sozinha, se for preciso. E tenho muito orgulho disso. Me sinto feliz em poder ajudar em casa e melhorar a condição de nossa família.

Até então totalmente leiga na pesca, ela diz ter contado com experiência e calma do esposo. "Antes eu só sabia tratar o peixe e ajudava a vender. Já cheguei até a trocar [o peixe] por comida. Mas aí ele foi me ensinando, fui aprendendo e pegando o gosto", detalha a pescadora.

Para celebrar o Dia do Pescador , comemorado neste 29 de junho, o Diário do Nordeste reuniu histórias de pessoas que extraem o sustento das águas e mudam a vida através da pesca.No Ceará, são mais de 55 mil homens e mulheres que vivem do ofício de São Pedro, santo que divide o di ade homenagens.

"Tenho orgulho de ser pescadora" . A frase com tom de empoderamento é da pescadora Maria Arnelina de Castro Neta, hoje com 41 anos. Há uma década e meia ela iniciou, nas águas do Açude Arneiroz, essa trajetória pioneira em sua família. "Sou a primeira mulher pescadora e me sinto muito feliz assim"

Hoje são mais de 800 pescadores e pescadoras associados e engajados no projeto da Cáritas que, no ano passado, foi selecionado como uma das 10 soluções mais inovadoras do Brasil. "[A pesca] mudou não só minha vida, como a de minha família e a de tantas outras aqui que vivem da pesca. Por isso sinto tanto orgulho da minha atividade", conclui Dona Maria.

Legenda: O jovem Daivid começou a aprender a pescar aos 12 anos de idade, com a supervisão de pescadores mais experientes do Arneiroz Foto: Arquivo Pessoal

Nova geração

O "preconceito" e "resistência" aos quais Maria Arnelina se refere não se encaixam à trajetória do jovem Daivid Quitério Lô, de apenas 15 anos. Há três ele começou a dar seus primeiros passos na atividade, sob a supervisão de um pescador experiente na região.

David Quitério Jovem-aprendiz Comecei a pescar de anzol com 12 anos. De lá pra cá não mais parei. É minha grande paixão e quero evoluir cada vez mais.

A evolução veio. Ainda na condição de jovem-aprendiz, Daivid hoje pesca em canoas, nos açudes de Arneiroz. Acompanhado de pescadores mais velhos, ele se mostra feliz com o aprendizado e revela querer seguir a profissão do pai.

Durante a pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, Daivid conta que tem passado a maior parte do tempo pescando. "Saio de casa às 5 horas da manhã e, a tarde, retorno para buscar a rede de pesca". Neste intervalo, ele estuda e cumpre as atividades escolares.

Sobre o futuro, o jovem mostra maturidade na resposta: "quero viver da pesca. É um ambiente em que me sinto bem, sei que poderei sustentar minha futura família, além de ser um trabalho digno e honesto".

Legenda: No Ceará, a maioria dos pescadores se concentra em 26 cidades do Estado, entre elas Icapuí e General Sampaio. Foto: Natinho Rodrigues

Sucessão ameaçada

As águas salgadas do mar de Icapuí, cidade do litoral leste cearense, foram responsáveis pelo sustento de três gerações da família Freitas. O pescador Evânio Santos de Freitas, conhecido como Rui, aprendeu a pescar aos 13 anos, com seu pai, Pedro Germano. Ele, por sua vez, teve como 'mestre', o avô de Rui, Seu Nieli, experiente e respeitado pescador no Município há quase um século.

A sucessão para a quarta geração familiar, no entanto, é incerta. Rui conta que "as águas já não estão para peixe", como antes. No início da atividade, há quase 30 anos, ele relembra que o valor apurado advindo da pesca era suficiente para "qualquer pescador criar sua família, hoje já não é mais possível".

Evânio Santos de Freitas Pescador Tenho um filho de três anos e uma menina de seis. Não sei se quero que eles sigam essa mesma profissão. Acho que se continuar assim, a tradição familiar será quebrada.

Hoje Rui conquista cerca de um salário mínimo, mas confessa que alguns de seus amigos não "conseguem apurar nem 600 reais". Para complementar a renda da pesca, Rui faz artesanato com materiais recicláveis e também realiza esporadicamente trabalhos como pintor.

A queda na renda dos pescadores de lagosta do litoral cearense deve-se, segundo ele, a pesca ilegal, feita com equipamentos de mergulho, chamados de compressores de ar, o que é proibido por lei. "A lagosta sumiu. A gente tem pescado só água", aponta Evânio.

Legenda: Rui é pescador artesanal. Vai ao mar com manzuá, uma espécie de gaiola feita para capturar lagosta Foto: Natinho Rodrigues

Evânio Santos de Freitas Pescador O que conseguimos em dois, três meses, eles (pescadores ilegais) conseguem em poucos dias. Além do prejuízo, há também o impacto ambiental. A lagosta não consegue se reproduzir, está sumindo do litoral.

Em um dia considerado "bom", Rui consegue tirar do mar cerca entre 10kg a 15 kg de lagosta, "Há uns dez anos era cinco vezes mais do que isso", rememora.

Perigos ao mar

Evânio Santos compartilha com Maria do medo das águas. Motivo pelo qual se soma à resistência de ensinar o ofício ao seu filho. "A gente sai de casa 4 da manhã e, dependendo do vento, voltamos 5 ou 6 da tarde. Às vezes, é preciso dormir no mar. Em dias de ventos fortes, é bem perigoso", conta.

As embarcações utilizadas na pesca artesanal são de pequeno porte e movidas a vento. Em quase três décadas de pescaria, Rui já vivenciou seis naufrágios.

"Em um deles, ainda quando era jovem, tive que nadar por mais de 5 horas. Só me salvei porque era jovem, tinha fôlego. Fosse hoje, não teria sobrevivido", avalia. Em outro episódio, conta que um dos pescadores ficou preso ao barco "e foi salvo por milagre".

Legenda: Os barcos utilizados pelos pescadores artesanais do litoral cearenses são, em sua maioria, movidos ao vento Foto: Natinho Rodrigues

Risco de naufrágios, noites dentro de pequenos barcos e pouca renda. Tripé que seria suficiente para fazer desistir da profissão, não para o experiente pescador.

"Nossa história de vida se confunde com a pesca. Mesmo diante tudo isso, não me arrependo da minha profissão e, mais, digo que amo o que faço. Me sinto bem. Sei que poderia ser melhor, sei que se houvesse fiscalização da polícia para coibir a pesca ilegal ou apoio do governo para pagar um auxílio, a gente viveria melhor, mas mesmo assim, amo ser pescador", finaliza.

SAIBA MAIS

A data 29 de junho celebra-se o Dia de São Pedro, apóstolo de Jesus que era pescador. O Santo virou padroeiro dos pescadores e, por esta razão, a data foi escolhida para comemorar o dia do pescador. Para os mais devotos, São Pedro representa proteção aos pescadores e boa pescaria.

No Ceará são inúmeras as possibilidades da pesca. A atividade é realizada em água salgada e doce - açudes e rios - e dentre as várias modalidades, destacam-se a pesca artesanal, marítima e industrial. No Estado, segundo a Federação dos Pescadores do Ceará (FEPESCE), mais de 55 mil profissionais sobrevivem da atividade pesqueira.