Festa do Pau da Bandeira é cancelada devido aos índices de Covid-19 em Barbalha

A Prefeitura de Barbalha cancelou o Festival Cultural da Festa do Pau da Bandeira, em decorrência dos índices da pandemia de Covid-19. O evento seria realizado de forma remota, com transmissão ao vivo, de 29 de maio a 13 de junho.

Segundo a prefeitura, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do município recomendou a não realização de lives para evitar a exposição das pessoas.

“Mesmo sendo um evento online, restrito a poucas pessoas, eles estariam expostos. Consultamos o Núcleo de Epidemiologia e a Vigilância Sanitária e não foi recomendado proceder com a festa", disse o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva.

A maioria dos artistas e mestres da cultura que se apresentariam pertencem ao grupo de risco da Covid-19, conforme a gestão municipal. O prefeito ressaltou o alto número de mortes pela doença neste ano.

"Em todo o ano de 2020 morreram 66 barbalhenses, em maio deste ano já foram mais de 30 e o mês ainda nem acabou. Praticamente a metade do ano passado em menos de um mês. É por isso que estamos endurecendo as medidas de restrição”, afirmou Saraiva.

Festival cultural

O evento teve 115 inscrições deferidas, entre artistas, bandas, grupos de tradição popular e artistas cênicos. A Prefeitura afirmou que vai enviar à Câmara dos Vereadores um projeto de lei para criar um auxílio para esses artistas.

O benefício de R$ 500 será destinado exclusivamente para os artistas selecionados para participação no festival. "Respeitamos o luto que vive nossa cidade e os artistas, para evitar qualquer tipo de risco aos nossos fazedores de cultura”, disse Isaac Luna, secretário municipal de Cultura e Turismo.

A Festa do Pau da Bandeira celebra o padroeiro da cidade, Santo Antônio. É a única manifestação cultural do estado do Ceará reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio imaterial da cultura brasileira.

Em 2019, a festa chegou a atrair 600 mil pessoas. O evento contempla shows, missas, caminhadas etc. A "Noite das Solteironas", um dos momentos mais populares, é realizada sempre no sábado que antecede o hasteamento do pau da bandeira.