Chuva provoca erosão e interdita rodovia entre Aratuba e Capistrano

Desde a noite desta sexta-feira (14) a rodovia CE-257, que faz a ligação entre as cidades de Aratuba e Capistrano, no Maciço de Baturité, está interditada. Nos últimos três dias, a região foi banhada por contínuas chuvas que provocaram erosões e parte do asfalto cedeu. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) confirmou a interdição da via.

De acordo com moradores, o trecho danificado fica próximo à cidade de Aratuba. “Choveu ontem o dia todo e no fim da tarde houve esse estrago, a erosão da rodovia, que não permite passar mais veículos”, disse o comunicador, Jean Martins. “Os motoristas precisam ter cuidado redobrado”.

Outros trechos danificados

Desde o fim da tarde de ontem a via está fechada para trânsito de veículos. Outros trechos também foram danificados na última quinta-feira e operários da SOP realizaram serviços de conserto e de limpeza para liberação do tráfego. Contudo, menos de 24 horas depois, a rodovia voltou a apresentar outras erosões, ainda maiores.

A SOP, por meio de nota, informou que, em virtude do volume de chuva dos últimos dias, ocorreu uma erosão na CE-257 em Aratuba. “O local está interditado e sinalizado para segurança dos usuários. Logo que houver estabilização das condições, equipe de manutenção vai atuar para recuperação emergencial do trecho”.

Chuvas no Ceará

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7h desta sexta-feira (14) e 7h deste sábado (15), choveu 32 mm em Aratuba.

No dia anterior, a Funceme registrou mais chuvas no Maciço do Baturité: Mulungu (58 mm), Itapiúna (57 mm), Baturité (49 mm), Aracoiaba (37 mm), Redenção (36 mm) e Aratuba (33 mm).

O engenheiro civil, Marcos Medeiros observou que em trecho característico de região serrana o relevo é irregular, com depressões, que “facilitam o escoamento rápido e com força da água, provocando erosões, mesmo que não seja uma chuva muito forte, mas por dias seguidos, essas precipitações trazem esse tipo de impacto no solo”.