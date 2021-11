Cadela é resgatada por bombeiros após ficar presa entre as grades de portão em Sobral; veja

Uma cachorra foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) após ficar presa entre as grades do portão de casa, neste sábado (27), em Sobral. Segundo o órgão, a tutora informou que o animal ficou assustado após a queima de fogos e tentou fugir.

Os bombeiros tiveram de utilizar um desencarcerador para removê-lo. A cadela Winder, da raça Shih-tzu, foi socorrida e devolvida à tutora.

“Segundo a dona, tal fato ocorreu devido à queima de fogos alusiva à Final da Libertadores assustando o animal que ficou confinado”, informou o CMB-CE.

“Rapidamente, a equipe de salvamento foi ao local, utilizando a ferramenta e realizou o procedimento de retirada do animal, com rapidez e segurança”, frisou.

VCrepórter

