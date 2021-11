Palmeiras x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e Flamengo travam o duelo mais esperado dos últimos tempos pela final da Taça Libertadores 2021. No Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, neste sábado (27), às 17h (horário de Brasília), os brasileiros medem forças pelo título mais importante do cenário sul-americano.

inter@

A final reúne os dois últimos campeões da competição sul-americana. Em 2019, após bater o River Plate na decisão, o Flamengo sagrou-se bicampeão do torneio. O feito foi repetido pelo Palmeiras, em 2020, ao vencer o Santos, no Maracanã.

Para a partida deste sábado, os comandantes terão força máxima. Recuperado de lesão, Arrascaeta deve figurar no time inicial de Renato Gaúcho, com Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Pelo lado alviverde, o técnico Abel Ferreira deverá contar com Gustavo Scarpa no meio-campo, além de Raphael Veiga, Dudu e Rony no setor ofensivo.

Oportunidade do tricampeonato

O título da Taça Libertadores da América 2021 consagrará Palmeiras ou Flamengo ao seleto times brasileiros que conquistaram o tricampeonato da competição sul-americana: apenas Santos, São Paulo e Grêmio conquistaram tal feito.

O maior campeão da competição, porém, segue sendo o Independiente-ARG, tendo conquistado sete títulos entre 1964 e 1984.

Confira todos os campeões da Taça Libertadores da América

Independiente-ARG - 7 títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Boca Juniors-ARG - 6 títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Peñarol-URU - 5 títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

River Plate-ARG - 4 títulos (1986, 1996, 2015 e 2018)

Estudiantes-ARG - 4 títulos (1968, 1969, 1970, 2009)

Olimpia-PAR - 3 títulos (1979, 1990, 2002)

Nacional-URU - 3 títulos (1971, 1980, e 1988)

São Paulo-BRA - 3 títulos (1992, 1993 e 2005)

Grêmio-BRA - 3 títulos (1983, 1995, 2017)

Santos-BRA - 3 títulos (1962, 1963 e 2011)

Palmeiras-BRA - 2 títulos (1999 e 2020)

Cruzeiro-BRA - 2 títulos (1976 e 1997)

Internacional-BRA - 2 títulos (2005 e 2010)

Atlético Nacional-COL - 2 títulos (1989 e 2016)

Flamengo-BRA - 2 títulos (1981 e 2019)

Colo-Colo-CHI - 1 título (1991)

San Lorenzo-ARG - 1 título (2014)

Racing-ARG - 1 título (1967)

LDU-EQU - 1 título (2008)

Vélez Sarsfield-ARG - 1 título (1994)

Atlético-MG-BRA - 1 título (2013)

Argentinos Juniors-ARG - 1 título (1985)

Corinthians-BRA - 1 título (2012)

Vasco-BRA - 1 título (1998)

Once Caldas-COL - 1 título (2004)

Legenda: Palmeiras e Flamengo buscam a conquista do tricampeonato da Taça Libertadores da América Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Palmeiras x Flamengo - final da Taça Libertadores da América 2021

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Data: 27/11/2021 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Transmissão: SBT e Fox Sports