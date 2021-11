Renato ganha 'reforços' de Arrascaeta e Pedro no Fla para a final da Libertadores; veja treino

A poucos dias da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Renato Gaúcho ganhou dois "reforços" de peso para a decisão. O meia Arrascaeta e o atacante Pedro se recuperaram de lesão e devem ser relacionados pelo treinador para a partida de sábado, no estádio Centenário, em Montevidéu. A dupla entrou no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Grêmio e teve boa atuação.

Titular absoluto do time rubro-negro, Arrascaeta retornou ainda na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, domingo. O atleta estava fora havia 48 dias devido a uma lesão na coxa direita na partida entre Uruguai x Colômbia pelas Eliminatórias. Contra o Grêmio, o camisa 14 fez a jogada que abriu o placar para o Flamengo.

Flamengo realiza primeiro treino em Montevidéu visando final da Libertadores



Pedro fez seu primeiro jogo após passar por um longo período de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, realizada no dia 25 de outubro. Ao fim da partida contra o tricolor gaúcho, na terça, o atacante celebrou o retorno e demonstrou confiança para a partida diante do Palmeiras.

"Isso é fruto do trabalho do departamento médico, dos fisioterapeutas, preparadores físicos também", disse. "Agora é focar na decisão. Jogo difícil contra o Palmeiras, todo mundo sabe disso, mas vamos entrar para vencer", completou.

Do lado verde, Felipe Melo e Breno Lopes são as novidades

Não é só o Flamengo que deve contar com reforços para a final da Libertadores. Pelo lado do time paulista, Felipe Melo e Breno Lopes voltaram a trabalhar com o elenco nesta semana, na Academia de Futebol, e podem ser relacionados para o confronto.

Autor do gol do título sobre o Santos, no Maracanã, Breno Lopes ganhou alguns minutos de ritmo de jogo ao entrar no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Atlético-MG nesta terça-feira, no Allianz Parque. Felipe Melo foi poupado, mas não preocupa para o jogo com o Flamengo. Ele está sendo preparado há duas semanas para a decisão.