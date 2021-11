Avó e duas netas morrem em acidente de carro em Sobral, no Interior do Ceará

Avó e duas netas morreram em acidente, na noite desta segunda-feira (8), na rodovia BR-222, em Sobral, no Interior do Ceará. Elas tinham 56 anos, um mês e 11 anos. As vítimas ficaram presas entre as ferragens do carro. Outra pessoa ficou gravemente ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), um caminhão tentava fazer uma conversão próximo a uma curva da rodovia, no distrito de Aprazível. Dois veículos de passeio que trafegavam não notaram e colidiram na lateral do caminhão.

O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

As vítimas foram identificadas como Maria da Silva Moura, e as netas Ana Sofia Soares Moura Nascimento, de um mês, e Nicoly Dávila Braga de Souza, de 11 anos.

A bebê completaria dois meses na quarta-feira (10).

No carro, também estava a mãe de Ana Sofia, Núbia da Silva Soares, de 20 anos.

Ela foi socorrida para a Santa Casa de Sobral. Segundo a instituição, "a paciente encontra-se na Observação do Serviço de Emergência, respirando com ajuda de oxigênio, está sendo monitorada pela equipe multiprofissional e aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)".

Já os passageiros do outro carro ficaram levemente feridos e também foram socorridos.