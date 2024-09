Wagner fala sobre apoio de Bolsonaro a Fernandes: 'É até bom para ele entender como funciona'

O candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, Capitão Wagner, comentou sobre o uso da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa municipal deste ano. O ex-mandatário apoia André Fernandes (PL), que tem sido acusado por adversários de “esconder” a participação de Bolsonaro no pleito.

“Eu respeito a estratégia do André, eu fui criticado lá atrás por ter uma estratégia parecida, mas acho que ele está seguindo a orientação do marketing. Ele deve estar avaliando o que é positivo e o que é negativo para candidatura dele. É até bom para ele entender como é que funciona. A maturidade vem a partir de você participar de processos, como eu participei. Eu tenho 45 anos, hoje nossa candidatura é muito mais madura, muito mais preparada, acredito que o André tem futuro, é um jovem promissor, mas o momento é nosso”, disse. Mais cedo, Fernandes negou minimizar a participação do ex-presidente.

Durante a participação na carreata no bairro Bom Jardim, no início da noite desta quarta-feira (4), Wagner disse ver como “natural” que antigos aliados, como o próprio André Fernandes e o senador Eduardo Girão (Novo), tenham lançado candidaturas majoritárias. “Encarei com muita naturalidade, da mesma forma que alguns votos vão para lá, outros votos novos chegam aqui também”, completou.

Legenda: Capitão Wagner lidera as pesquisa eleitorais em Fortaleza Foto: Davi Rocha

Propostas

O político adiantou que pretende manter o plano de não atacar adversários ou mesmo responder provocações durante os debates. “Meus grandes adversários são as filas da saúde e a taxa do lixo, que temos como compromisso acabar já a partir de janeiro de 2025. Por mais que a gente seja atacado, eu acho que o eleitor não quer escutar como resposta um contra-ataque, mas sim uma proposta do que a gente vai fazer para sanar os problemas da cidade”, disse.

Wagner apontou ainda outro desafio: o de se manter à frente na disputa. Conforme a primeira rodada da pesquisa Quaest, divulgada em 22 de agosto pela TV Verdes Mares, o candidato do União Brasil lidera com 31% das intenções de voto.

“Sabemos que é uma eleição extremamente disputada, manter essa liderança já é um grande desafio e estamos conseguindo manter. A gente vai trabalhar para tentar ampliar esses números. Ainda tem a parcela da população que me conhece pouco ou que tem certo preconceito em virtude de narrativa dos adversários, eu acredito que manter a postura na TV, nas redes sociais e nas ruas vai gerar um sentimento forte na população de que chegou a nossa vez, e com isso a gente vai destronar esses que estão aí há 20 anos no poder prometendo e nada fazendo pela população”, acrescentou.