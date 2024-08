Pesquisa Quaest confirma recall de Capitão Wagner e mostra disputa aberta entre quatro candidatos

Os números da primeira pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares na corrida eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza revela a confirmação do recall do candidato Capitão Wagner, que lidera a pesquisa com 31% das intenções de voto.

Além disso, entretanto, os dados sinalizam para uma corrida eleitoral com disputa aberta entre quatro candidatos. Além de Wagner, José Sarto (PDT), com 22%, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), ambos com 14%, mostram que estão no páreo.