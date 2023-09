Usando Cannabis medicinal em tratamento, Eduardo Suplicy celebra apoio dos filhos: 'fundamental'

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) usou as redes sociais, nessa terça-feira (19), para falar sobre o apoio que vem recebendo dos filhos para seu tratamento contra Parkinson com uso de Cannabis medicinal.

Ao lado dos três filhos, Eduardo, o Supla, João e André, o deputado contou da importância do apoio dos filhos para seguir firme no tratamento.

“O apoio dos meus filhos tem sido fundamental para eu me sentir seguro e forte, pronto para me tratar com a Cannabis medicinal. Meu objetivo é contribuir para que ela seja gratuita e acessível a quem precisar”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Eduardo Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A doença, em estágio inicial e com sintomas leves, foi descoberta no fim do ano passado, quando Suplicy procurou especialistas por orientação de seu médico geriatra, que percebeu os primeiros sinais.

"Eu estava com certos tremores nas mãos, especificamente na hora de comer, de segurar os talheres, de tomar uma sopa. Tremia um pouco", disse o deputado.

Ainda conforme a colunista, Suplicy revelou o diagnóstico para defender a regulamentação da distribuição da Cannabis medicinal no Brasil, substância de difícil acesso para pacientes sem condições financeiras.

Conforme o parlamentar, ele teve que importar um vidro da substância industrializada. Atualmente, apenas pacientes com algum poder aquisitivo conseguem bancar o tratamento.