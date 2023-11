Unifor será homenageada pelos 50 anos de existência na Câmara dos Deputados

Uma das principais instituições de ensino superior do Ceará, a Universidade de Fortaleza — criada pela Fundação Edson Queiroz — receberá homenagem em Brasília pelos 50 anos de existência, na próxima segunda-feira (20). A sessão solene ocorrerá às 16h no Plenário da Câmara dos Deputados, sob proposta da deputada federal Fernanda Pessoa (União).

Na ocasião, a presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha; o reitor da Unifor, Randal Martins Pompeu; e a Vice-reitora de Graduação e Pós-Graduação, Maria Clara Bugarim, irão representar a instituição de ensino.

Veja também

Para a presidente da Fundação Edson Queiroz, a homenagem representa mais um marco na jornada de mais de meio século de existência da Universidade — durante a qual tem se destacado como uma instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, além de desempenhar um papel social fundamental na comunidade acadêmica.

Lenise Queiroz Rocha. Presidente da Fundação Edson Queiroz A Universidade de Fortaleza é um legado do sonho dos meus pais, Edson Queiroz e Yolanda Vidal Queiroz, que acreditaram no poder transformador da educação como motor para o crescimento do nosso Estado. Esta homenagem não é apenas um reconhecimento da trajetória da Unifor, mas também uma celebração ao nosso compromisso contínuo em promover a educação de excelência e o desenvolvimento de nossa região

Cinco décadas de Unifor

A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, chegou aos 50 anos em 21 de março deste ano.



Em meio século de existência, a instituição formou mais de 110 mil profissionais de excelência em todas as áreas do conhecimento, contribuindo não só para a formação técnica, mas também humana desses indivíduos.

Ao longo desse período, a Universidade tem acumulado várias experiências exitosas no ensino, na pesquisa e na extensão, com credibilidade e reconhecimento nacional e internacional; a Unifor é atualmente a melhor instituição particular de ensino superior das regiões Norte e Nordeste, segundo o ranking britânico Times Higher Education (THE).

Serviço

Homenagem aos 50 anos da Unifor na Câmara dos Deputados

Data: 20 de novembro de 2023

Horário: 16h

Local: Plenário da Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional