Marílson dos Santos confirma presença na Corrida Unifor; veja detalhes e como participar

Um dos maiores esportistas do atletismo brasileiro, Marílson dos Santos vai participar da 29ª Corrida Unifor que acontece no dia 10 de dezembro. A prova de 10km marca a volta do tricampeão da Corrida São Silvestre e bicampeão da Maratona de Nova York às ruas de Fortaleza e acontece às 5h30, horário de Brasília. O evento celebra os 50 anos da instituição.

O ex-atleta não escondeu a alegria em voltar às corridas e demonstrou empolgação com o evento.

“É uma alegria imensa voltar às corridas em um evento tão bem organizado e que valoriza tanto a experiência dos corredores. A Corrida Unifor está em um cenário especial, celebrando os 50 anos da instituição, e poder fazer parte disso me deixa realmente feliz”, disse Marílson.

Legenda: A taxa de inscrição inicia em R$60, com os kits do evento sendo entregues nos dias que antecedem a prova Foto: Ares Soares

O Evento

Organizado pela Universidade de Fortaleza, o evento conta com cinco mil competidores, que se dividem em quatro categorias: 5km, 10km, meia-maratona e prova PCD, essa última tendo previsão de início para às 8h30 (Brasília).

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento (www.unifor.br/corrida) até o dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição inicia em R$60, com os kits do evento sendo entregues nos dias que antecedem a prova – 7, 8 e 9 de dezembro.

Os competidores da categoria PCD (Pessoas com Deficiência) têm isenção na inscrição.

A Corrida Unifor conta com uma premiação com valores que podem chegar até 3 mil reais.

O professor Thiago Braga, coordenador da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor fala sobre a participação de Marílson dos Santos e estimula a população a participar do evento.

“A participação de Marílson como competidor da Corrida Unifor demonstra a relevância da prova para o circuito nacional de corridas de rua, além de elevar o nível da disputa e estimular ainda mais os milhares de atletas amadores e entusiastas a duelar contra um dos maiores atletas que nosso país já teve”, destacou Thiago Braga.

Informações:

29ª Corrida Unifor

Categorias: 5km, 10km, 21km e PCD

5km, 10km, 21km e PCD Data: 10 de dezembro

10 de dezembro Hora: 5h30 e 8h30 (PCD)

5h30 e 8h30 (PCD) Inscrições: www.unifor.br/corrida

www.unifor.br/corrida Investimento: a partir de R$ 60,00 - gratuito para a categoria PCD.