TV Verdes Mares divulga primeira pesquisa Ipec para a Prefeitura de Juazeiro do Norte em 2024

A TV Verdes Mares divulga, nesta quinta-feira (5), a primeira rodada de pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, durante o CETV 2ª edição. O estudo foi realizado pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) entre os dias 2 e 4 de setembro.

A pesquisa deve mostrar como está o cenário eleitoral na cidade, onde disputam o atual prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), o deputado estadual Fernando Santana (PT), a historiadora Sued Carvalho (UP) e o sindicalista Lino Alves (PCO).

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme determina a legislação vigente. O Ipec entrevistou 800 pessoas, com idade de 16 anos ou mais, residentes em Juazeiro do Norte.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a CEO do Ipec, Márcia Cavallari, ressaltou que o resultado mostra como está o cenário eleitoral no momento da pesquisa. "Muitas vezes, há expectativas que a pesquisa acerte o resultado da eleição. Mas o papel da pesquisa não é esse, é mostrar ao longo da campanha eleitoral as mudanças que vão ocorrendo", reforçou.

Como foi realizada a pesquisa Ipec?

A pesquisa para a Prefeitura de Juazeiro do Norte entrevistou 800 pessoas residentes no município.

O modelo seguido foi o de "Probabilidade Proporcional ao Tamanho". Nela, a pesquisa seleciona os entrevistados de forma aleatória, mas respeitando os percentuais de cada segmento da sociedade — a partir de características como gênero, idade, escolaridade e renda.

As referências são os dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) de 2023 e do Tribunal Superior Eleitoral de 2024.

"Nós selecionamos os locais e os entrevistadores se deslocam para esses locais do mapa, e têm que entrevistar pessoas que residam ali de acordo com as características do eleitorado. Então, se o eleitorado tem mais mulher que homem, vai ter mais mulher (entrevistadas), com divisão por faixa etária, ocupação, grau de escolaridade", explica Cavallari.

Quais as perguntas foram respondidas?

A pesquisa Ipec busca saber qual a intenção de votos dos eleitores de Juazeiro do Norte, tanto de forma espontânea — sem que a lista de candidaturas seja apresentada — como estimulada — quando entrevistadores citam quem concorre à Prefeitura.

O levantamento também busca saber qual o índice de rejeição de cada candidatura, além de medir o percentual de eleitores da cidade que ainda não decidiu o voto — ou mesmo que pretende anular, ou votar em branco.

Também foi pedido que os entrevistados fizessem uma avaliação sobre os governos municipal, estadual e federal.

O índice de confiança da pesquisa Ipec em Juazeiro do Norte é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou menos.