Senado aprova taxação de apostas esportivas online; veja o que mudou

O Senado aprovou, em plenário nesta terça-feira (12), o projeto de lei que regulamenta a taxação de apostas esportivas online. Conforme a decisão, a alteração é referente ao mercado de apostas de cota fixa, que reduz de 18% para 12% os impostos sobre as empresas do setor. O texto ainda irá retornar à Câmara para mais uma análise, uma vez que houve alteração na proposta. As informações são do portal Uol.

O projeto, que havia sido aprovado pelos deputados em 13 de setembro, tem como relator o senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

Entre as mudanças de maior divergência entre os parlamentares está a inclusão dos cassinos online no texto. Agora, há um destaque que reforça a proibição da regulamentação de apostas em eventos virtuais de jogos online (os cassinos virtuais).

Veja o que mudou

O projeto reduziu de 18% para 12% a alíquota tributária sobre a receita bruta das casas de apostas;

Estabeleceu a taxa de 15% sobre os prêmios obtidos por apostadores;

Fantasy Sport : não configura exploração de modalidade lotérica, promoção comercial ou aposta de cota fixa, estando dispensado de autorização do governo para prestação de serviços relacionados à modalidade;

: não configura exploração de modalidade lotérica, promoção comercial ou aposta de cota fixa, estando dispensado de autorização do governo para prestação de serviços relacionados à modalidade; Apostadores só serão cobrados uma vez por ano e se o valor dos prêmios ultrapassar R$ 2.112 —faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Além disso, o projeto prevê a criação de regras de publicidade na modalidade, que devem ser regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. A pasta também será responsável por fiscalizar as atividades.

O assunto voltou à discussão no Congresso em meio a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou irregularidades no mercado de apostas esportivas, após investigações indicarem o envolvimento de empresas do ramo na mudança intencional do resultado de partidas de futebol.