Seminário de Gestores Públicos reúne nesta semana líderes políticos e especialistas em gestão

A 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará ocorrerá nesta terça-feira (6) e quarta-feira (7), no Centro de Eventos, em Fortaleza. Com entrada gratuita, são esperados cerca de mil participantes, incluindo os inscritos na programação de inovação, expositores de sete unidades federativas, visitantes e fornecedores.

Neste ano, o tema do encontro será "Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão" e abordará temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.

Estarão presentes autoridades locais como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Valdomiro Távora; o procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro; o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Edilberto Carlos Pontes; o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Henrique Saraiva Câmara; o presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), Júnior Castro, e o presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC), Toim Braga.

Júnior Castro, presidente da Aprece, defende a importância de que todos os gestores públicos do Estado participem do seminário. "É oportunidade única para os gestores municipais trocarem experiências, conhecerem boas práticas e discutirem os desafios enfrentados na administração pública", entende o representante. Além disso, ele lembra que o evento "oferece um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias e networking".

Programação técnica

A programação técnica do seminário será composta por seis painéis. Veja os temas de cada um:

Gestão pública eficiente e o desenvolvimento sustentável;

Inovação na gestão pública;

Financiamento da saúde;

Recursos financeiros;

Gestão pública;

Primeira infância.

Além disso, serão ministradas palestras sobre temas relacionados ao meio ambiente, como saneamento, tecnologia, responsabilidade social, emendas impositivas e gestão bem avaliada.

Os painéis contarão ainda com a participação do secretário-executivo do Ministério das Cidades (MCID), Hildo Rocha; do diretor do Fundo Nacional da Saúde (FNS), Dárcio Guedes Júnior; da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara; da superintendente estadual do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Libânio Brasil de Matos, e do executivo sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), José Rafael Neto.

Também estarão presentes expositores de estados como Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal, além do Ceará.

Inscrições

A participação no seminário é gratuita. Interessados devem se inscrever no site do evento.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará é uma promoção da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), do Diário do Nordeste e do Instituto Future. O evento é realizado pela Prática Eventos, com apoio institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), do Instituto Plácido Castelo (IPC) e da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

Confira a programação completa

6 de junho

8h às 10h

Credenciamento

Momento de networking e visitação aos stands

10h às 12h

Painel institucional de abertura

Mediador: Inácio Aguiar, editor de Política do Sistema Verdes Mares

Convidados:

Ruy do Ceará Filho: diretor superintendente do Sistema Verdes Mares

Enid Câmara: diretora geral da Prática Eventos

Júnior Castro: presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece)

Valdomiro Távora: presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE)

Edilberto Carlos Pontes: presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Elmano de Freitas: governador do Ceará

José Sarto: prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão: presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

Manuel Pinheiro: procurador-geral de Justiça do Ceará

Esther Dweck: ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil

Gardel Rolim: presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Toim Braga: presidente da União dos Vereadores do Ceará (UVC)

Ricardo Cavalcante: presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

Paulo Henrique Saraiva Câmara: presidente do Banco do Nordeste

Marcelo Bomfim: vice-presidente de Governo da Caixa Econômica

Joaquim Cartaxo Filho: diretor superintendente do Sebrae Ceará

Débora Sombra: diretora regional do Senac Ceará

Palestra Magna: Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão

Palestrante: Elmano de Freitas, governador do Ceará

12h às 14h

Almoço com prefeitos e prefeitas

15h às 16h20

Painel 1: Gestão pública eficiente e o desenvolvimento sustentável

Mediadora: Dana Nunes, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE)

Palestra: A sustentabilidade como estratégia das políticas públicas de estados e municípios

Palestrante: Alciléia Farias, coordenadora do Núcleo ESG do Sistema Fiec

Palestra: Plataforma de inteligência para os municípios

Palestrante: Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria do Sistema Fiec

Palestra: Programa de liderança para a gestão pública e o programa de estágio

Palestrantes: Lourena Cordeiro, coordenadora de Educação e Carreira do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE) e Marcelo Sobreira, analista de Desenvolvimento Empresarial, Educação Executiva do IEL-CE

Palestra: A transição energética e o hidrogênio verde

Palestrante: Jurandir Picanço, consultor de energia do Sistema Fiec

16h20 às 16h50

Palestra: Universalização do esgotamento sanitário, tecnologia e responsabilidade social

Palestrante: André Facó, diretor presidente da Ambiental Ceará

16h50 às 18h20

Painel 2: Inovação na gestão pública

Mediador: Conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do TCE-CE e Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Palestra: Inovação e Sustentabilidade na Gestão Pública: desafios comuns e perspectivas

Palestrante: Kathyana Buonafina, secretária-adjunta de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil

Palestra: Credenciamento de produtor rural

Palestrante: Marlea Nobre, diretora administrativa do Sesc/Senac Ceará

Palestra: Ecossistema da inovação

Palestrante: Herbart Melo, articulador do Sebrae Ceará

Palestra: Inovação e governança para a tomada de decisões estratégicas dos agentes públicos

Palestrante: André Macêdo, doutor em Engenharia Elétrica

Case: Investimento em desenvolvimento agrário e meio ambiente

Palestrante: José Edsonriva Souza Cunha, prefeito de Jucás

18h20 às 20h

Momento de networking e visitação aos stands

7 de junho

8h às 9h

Credenciamento

Momento de networking e visitação aos stands

9h às 10h30

Painel 3: Financiamento da saúde

Mediador: Rilson Andrade, presidente do Cosems-CE

Palestra: A Saúde no Ceará: gestão e financiamento

Palestrante: Tânia Mara, secretária de Saúde do Ceará

Palestra: Financiamento da saúde

Palestrante: Darcio Guedes Júnior, diretor do Fundo Nacional da Saúde

10h30 às 12h

Painel 4: Recursos financeiros

Mediador: Joacy Júnior, vice-presidente da Aprece e prefeito de Jaguaribara

Palestra: Financiamento externo para municípios

Palestrante: José Rafael Neto, executivo sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

Palestra: Finisa: infraestrutura e saneamento

Palestrantes: Alexandre Guilherme Barbosa, superintendente-executivo de Governo da Caixa Econômica Federal e Elaine Maria Nogueira, superintendente de Redes do Ceará da Caixa Econômica Federal

Palestra: Produtos e serviços bancários destinados ao setor ao público/municípios

Palestrante: Márcio Carneiro de Mesquita, superintendente estadual do Banco do Nordeste no Ceará em exercício

Case: Plano de equilíbrio fiscal do município de Fortaleza

Palestrante: Flavia Teixeira, secretária municipal das Finanças

12h às 14h

Almoço: Mulheres no poder e o fortalecimento da democracia

14h às 14h40

Palestra: Minha Casa, Minha Vida

Palestrante: Hildo Rocha, secretário-executivo do Ministério das Cidades (MCID)

14h40 às 15h

Palestra: Emendas impositivas

Palestrante: Tiago Abreu, consultor Jurídico da União dos Vereadores do Ceará (UVC)

15h às 15h30

Palestra: Gestão bem avaliada: bom pra população e bom para os gestores

Palestrante: Pedro Barbosa, cientista político e diretor técnico do Instituto Opnus de Pesquisa

15h30 às 17h

Painel 5: Gestão pública

Mediador: Luís Eduardo Menezes, diretor geral do Instituto Plácido Castelo (IPC)

Palestra: Gestão pública e os desafios para o Legislativo Municipal

Palestrante: Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Palestra: Cidade empreendedora

Palestrante: Wilma de Almeida, articuladora da Unidade de Articulação Institucional e Políticas Públicas do Sebrae Ceará

Palestra: A importância do Fundo de Participação do Município (FPM) para a melhoria da gestão

Palestrante: Mauro Filho, deputado federal

Palestra: Cidade empreendedora: como melhorar o ambiente de negócios do seu município

Palestrante: Constatino Orsolin, prefeito de Canela-RS

Case: Tauá Solidário

Palestrante: Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá-CE

17h às 18h30

Painel 6: Primeira Infância

Mediadora: Dagmar Soares, coordenadora do programa Mais Infância Ceará

Palestra: A importância da formação de vínculos na primeira infância

Palestrante: Márcia Maria Tavares Machado, professora associada do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Palestra: Políticas públicas da proteção social

Palestrante: Onélia Santana, secretária da Proteção Social do Ceará

Palestra: A importância da primeira infância e os municípios

Palestrante: Halim Antonio Girade, coordenador do Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Case: Experiência exitosa no acolhimento e proteção de vítimas de violência, a experiência de Icapuí

Palestrante: Gerciana Ferreira, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Icapuí

18h30 às 20h

Momento de networking e visitação aos stands