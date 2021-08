Sem máscara, Bolsonaro participa de 'motociata' em Florianópolis e provoca aglomerações

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), participou de um passeio de moto, neste sábado (7), em Florianópolis. Sem máscara, ele se reuniu na 'motociata' ao lado de apoiadores, políticos e empresários, e provocou aglomeração. As informações são do G1.

O ato começou por volta de 11h na capital catarinense. Bolsonaro passou pelo Centro de Florianópolis e por vias movimentadas da cidade, causando congestionamentos no trânsito.

Legenda: O empresário Luciano Hang compartilhou imagem da 'motociata' nas redes sociais Foto: Reprodução/Twitter

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, enquanto ainda estava em um carro a caminho do ponto de concentração, Bolsonaro reforçou a defesa do voto impresso. “A democracia nasce do voto responsável e contabilizado. Nós todos, políticos, deputados, senadores, presidente, autoridades indicadas por políticos, temos o dever de ouvir a nossa população”, disse.

Este é o segundo dia de visita de Bolsonaro a Santa Catarina. Nesta sexta, o presidente visitou a cidade de Joinville e, diante de apoiadores, xingou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

Sem proteção

Em um trecho do trajeto deste sábado, o presidente parou e desceu da moto para cumprimentar apoiadores, a maioria sem máscara.

Em Santa Catarina, é obrigatório o uso da máscara contra a Covid-19. Em caso de descumprimento da medida, a pessoa pode ser multada em R$ 500, dobrando o valor se houver reincidência.

Florianópolis é a segunda cidade catarinense com mais casos e mortes pelo novo coronavírus e está em uma região do Estado considerada de risco grave para a doença.

A vice-governadora do Estado, Daniela Reinehr (sem partido), também participou do passeio de moto. Ela também estava sem máscara.

Legenda: A vice-governadora de Santa Catarina participou de motociata em apoio ao presidente Bolsonaro, neste sábado (7), sem máscara Foto: Divulgação

Ao fim do evento Bolsonaro fez um discurso, acompanhado de parlamentares aliados, empresários e outras lideranças políticas. Houve aglomeração nesse momento.

Também houve protesto contra o presidente no Centro de Florianópolis, quando o passeio de moto começou.

Vinda ao Ceará

Esta é a 7ª 'motociata' com a participação de Jair Bolsonaro realizada em apoio ao presidente.

Apoiadores de Bolsonaro no Ceará também iniciaram uma articulação para um evento do tipo em Fortaleza, mas sem êxito até o momento.

O deputado federal cearense Célio Studart (PV) entrou com uma ação na Justiça Federal do Ceará para barrar a realização do passeio no Estado.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live há algumas semanas que virá ao Ceará na próxima sexta-feira (13), para entrega de obras na Região do Cariri.