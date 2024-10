Sem Evandro, Luizianne faz ato no Vila do Mar e diz que candidatura de André é 'oportunismo político'

Cerca de 10 minutos após o candidato Evandro Leitão (PT) encerrar sua caminhada de campanha na Vila do Mar, na Barra do Ceará, nesta quinta-feira (24), a deputada Luizianne Lins (PT) chegou ao mesmo local em um buggy para promover a campanha do petista. Os dois não se encontraram, mas a parlamentar destacou que tem “colaborado” com o correligionário. Ela aproveitou para criticar André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno na Capital contra o PT.

Mais cedo, Luizianne participou de um ato de campanha do candidato Catanho (PT), em Caucaia. Aliado de primeira ordem da petista, ele disputa o segundo turno no município contra Naumi Amorim (PSD). Catanho e Luizianne fizeram uma “fila simbólica” na Ponte da Barra do Ceará ligando Caucaia e Fortaleza.

Nas redes sociais de Luizianne, o ato da manhã foi divulgado como o "Encontro da Vitória", com foto tanto de Catanho como de Evandro. Ainda assim, não houve encontro entre os candidatos. A caminhada de Evandro, conforme agenda oficial do petista, foi realizada no entorno do Vila do Mar.

Luizianne aparece pela primeira vez na campanha deste ano em Fortaleza no último dia 11 de outubro, durante o comício com o presidente Lula (PT) na Praça do Ferreira, no Centro. Ela chegou ao local durante o ato, não discursou e deixou o palco pouco antes do fim do evento.

Nesta quinta-feira, o ato pró-Evandro encerrou por volta de 9h20, já Luizianne chegou ao local às 9h30. “Nós estamos colaborando, inclusive trazendo (a campanha) aqui nessa região, onde a campanha do PT, do 13, ganhou em função de várias obras que impactam Fortaleza, como o Cuca da Barra do Ceará, o Vila do Mar e o Grande Pirambu. Viemos aqui trazer essa energia do 13, que agora é 13 lá e 13 cá”, disse.

Ao falar sobre a chapa adversária, Luizianne disse que André Fernandes tem uma candidatura que representa “o campo do oportunismo político”. “Nós estamos avaliando isso e é com isso que a gente vai, para derrotar o fascimo aqui, em Fortaleza”, disse.

Relação entre PT e PDT

A petista também comentou sobre a adesão de pedetistas à campanha do PL. Ela relembrou o histórico de apoio do PT Ceará a candidaturas pedetistas na Capital. “Em 2020, eu fui derrotada porque o PT ficou sozinho nas eleições. O Governo do Estado e mais 12 partidos ficaram apoiando a candidatura do (José) Sarto, que agora está com o André. Então, eu prefiro manter minha coerência política e seguir adiante”, disse.

O prefeito de Fortaleza declarou neutralidade no segundo turno, mas aliados importantes, como o presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), e o ex-prefeito Roberto Cláudio estão na campanha do PL.