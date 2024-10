Exclusivo: Luizianne entra na campanha de Evandro Leitão em Fortaleza nesta sexta (11)

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), entra nesta sexta-feira (11) na campanha do candidato Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. A deputada falou com exclusividade à coluna, confirmando que estará no ato do partido junto ao presidente Lula, na Praça do Ferreira, no fim da tarde.

A deputada ligou para Evandro, nesta sexta-feira (11), para anunciar a decisão. Segundo a parlamentar, a decisão ocorre no momento em que há um “risco de Fortaleza ser governada por um fascista”.

Evandro vinha sendo questionado pela imprensa sobre a entrada da petista na campanha no primeiro turno, o que não ocorreu. Luizianne não havia dado declarações sobre a participação da campanha do partido na capital cearense.

Luizianne e Evandro disputaram internamente no PT a indicação da legenda para a candidatura em Fortaleza. Com apoio do ministro Camilo Santana e do deputado federal José Guimarães, o presidente da Assembleia Legislativa acabou sendo escolhido pela militância para a disputa municipal.

O segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) ocorre no próximo dia 27 de outubro.