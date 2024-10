Eleição em Fortaleza teve o maior comparecimento em 12 anos

Fortalezenses foram às urnas nesse domingo (6) e levaram para o segundo turno da disputa municipal os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). O índice de comparecimento dos eleitores foi de 84,48% – o maior desde as eleições municipais de 2012.

Naquele ano, que teve o embate entre Elmano de Freitas e Roberto Cláudio, a abstenção foi de 16,02%, depois, em 2016, o índice cresceu e chegou a 17,04%. Quatro anos mais tarde, em 2020, atingiu o maior índice por conta da pandemia da covid-19 e foi a 21,84%. Agora, os ausentes foram de apenas 15,52%. Todos os dados representam o 1º turno das eleições na capital.

Já em 2008, quando a então prefeita Luizianne Lins (PT) foi reeleita no primeiro turno, a abstenção foi ainda menor, atingindo apenas 14,06%.

Embora o voto seja obrigatório no Brasil, o percentual de ausências nas eleições sempre se aproxima de 20%. No País, o voto é exigido para quem tem 18 anos ou mais e facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

Abstenções nas últimas eleições em Fortaleza

2008

Comparecimento: 85,94%

Abstenção: 14,06%

2012

Comparecimento: 83,98%

Abstenção: 16,02%

2016

Comparecimento: 82,96%

Abstenção: 17,04%

2020

Comparecimento: 78,16%

Abstenção: 21,84%

2024

Comparecimento: 84,48%

Abstenção: 15,52%

Além dos candidatos do PL e do PT terem sido definidos para o enfrentamento no segundo turno, nomes ligados à direita na capital cearense foram campeões de voto para as vagas na Câmara Municipal. Veja a lista dos eleitos.

