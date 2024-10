Evandro diz que desempenho na Quaest 'retrata o que vê nas ruas' e defende ações na saúde

Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, comemorou o resultado da segunda rodada da Pesquisa Quaest sobre a disputa eleitoral na capital cearense, divulgada nesta quarta-feira (23). Com 44% de intenção de votos, é a primeira vez que ele aparece numericamente à frente, apesar de ainda em empate técnico com André Fernandes (PL) — que tem 42% das intenções de voto. Segundo o candidato, a pesquisa "está retratando aquilo que está acontecendo nas ruas".

"Essa pesquisa Quaest, que é uma pesquisa respeitada, retrata justamente isso: a gente cada vez mais cresce, na medida que a população está se apropriando do nosso programa, está se apropriando do time que eu faço parte". Evandro Leitão Candidato a Prefeitura de Fortaleza

Ele participou, na manhã desta quinta-feira (24), de caminhada na Barra do Ceará. A agenda contou também com a presença da deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT), mas ela chegou 15 minutos após a saída de Evandro Leitão do ato.

O candidato comentou outros resultados da Pesquisa Quaest Fortaleza. Um dos pontos foi a primeira medida que os fortalezenses esperam que o prefeito eleito tome quando assumir o Paço Municipal: garantir remédios nos postos de saúde, apontado por 42% dos entrevistados.

Ele reforçou que a atenção primária será prioridade na gestão da Saúde, caso seja eleito. "Para que a gente possa desafogar o IJF, nós temos que fortalecer a atenção primária, além dos postos de saúde. Postos de saúde que temos que colocar mais médicos, mais profissionais de saúde, remédios para que a população possa efetivamente, em uma necessidade, se dirigir e ter remédios, profissionais de saúde para atendê-los", disse.