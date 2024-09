Sarto diz que Fortaleza é vanguardista e minimiza influência de polarização Lula x Bolsonaro em 2024

Para o prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), o pleito municipal não deve ser definido na dinâmica de polarização entre o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ambos com seus respectivos candidatos na Capital. Na avaliação do pedetista, a cidade é “muito inteligente” e “vanguardista” para isso. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (24), após agenda de campanha no bairro Joaquim Távora.

Fortaleza é uma cidade muito inteligente, que tem se mostrado vanguardista desde o período da redemocratização, quando tivemos a eleição da Maria Luiza Fontenele, a primeira prefeita do PT, do Brasil, mulher. [...] Recentemente, na última eleição, está tendo uma tentativa, no Brasil, de polarização, querendo duas faces da mesma moeda: é o lulismo e o bolsonarismo, ambos se retroalimentando, querendo trazer essa discussão e impor essa agenda. José Sarto Candidato à Prefeitura de Fortaleza

O candidato ainda afirmou que esse movimento é de interesse dos dois lados. O PT tem como candidato Evandro Leitão, já o PL apresenta a candidatura de André Fernandes. “Fortaleza é uma cidade inteligente que eu creio que não vai se quedar a esse tipo de avaliação muito simplista, porque interessa aos dois fazer essa polarização. Não interessa, pelo contrário, à cidade nem ao país”, completou.

Veja também PontoPoder Sarto diz que desempenho em pesquisa não altera planos e terá foco na periferia e em atos de gestão PontoPoder Justiça ordena remoção de vídeos de André acusando Sarto e Evandro de usarem servidores na campanha

Candidato à reeleição, Sarto também comentou investimentos já feitos pela sua gestão na requalificação de espaços urbanos e projetou novas entregas, caso saia vitorioso deste pleito. “Na área de mobilidade urbana e infraestrutura, (o foco) é ampliar a realização do piso tijolinho. Já fizemos 830 ruas e a nossa meta, numa próxima gestão, é acabar com as ruas de terra em Fortaleza”, afirmou.

Legenda: O candidato participou nesta terça-feira de entrevista à rádio Dom Bosco, no bairro Joaquim Távora Foto: Ismael Soares

Além disso, Sarto citou prioridades para a Saúde, que incluem cooperação com a iniciativa privada e reforço de pessoal, e a Educação, com foco no ensino fundamental I, que engloba séries do 1º ao 5º ano.

“Na Saúde, (a prioridade é) reduzir as filas de espera de exames e cirurgias, pactuando com iniciativa privada, contratando mil novos médicos e ampliando o atendimento de urgência e emergência, construindo seis novas UPAs. Na Educação, é universalizar o fundamental I, já que o fundamental II já está universalizado”, disse, ainda.