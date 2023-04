Sarto diz que aproximação com PL não tem foco eleitoral: 'intenção do partido é lançar candidatura'

Após especulações nos bastidores, principalmente na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o prefeito José Sarto (PDT) negou que a sua união com o PL, partido de antigos adversários no Estado, tenha uma intenção de se preparar para as Eleições 2024. Rompido com o PT, o prefeito diz que parlamentares do PL apoiam projetos do Executivo em defesa do interesse do município.

O ruído sobre um possível "novo momento" do grupo que hoje comanda a Prefeitura da Capital iniciou ainda no mês passado, quando o ex-candidato a vice-governador na chapa do Capitão Wagner (União Brasil), Raimundo Gomes de Matos (PL), assumiu a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), um orgão sob responsabilidade da Prefeitura.

"Na verdade, eu convidei um secretário, o Raimundo Gomes de Matos, que é médico, eu conheço seu trabalho enquanto prefeito de Maranguape, deputado federal, secretário que foi de estado e eu sei da sua competência. Não tem nenhuma ligação extra esses argumentos", argumentou o prefeito.

Enquanto isso, aliados de Sarto na Câmara, ao serem questionados sobre o movimento, elogiaram a capacidade de articulação do pedetista, e minimizaram a união com o PL, destacando também os aspectos técnicos da escolha.

Mesmo tendo disputado as eleições em lado oposto a Roberto Cláudio (PDT) em 2022, Raimundo Matos agora integra a gestão municipal dias após o filho dele, vereador Pedro Gomes de Matos (PL), se colocar na base do prefeito Sarto na CMFor.

Descartando a possibilidade de a relação com o PL se tratar de uma manobra política, Sarto destaca as ligações que o novo secretário mantém com outros agentes políticos.

"Pela competência que tem o Raimundo e pelo trânsito que tem em Brasília pode nos ajudar, em muito, em dinamizar a política da criança e do adolescente aqui em Fortaleza. Não tem outra repercussão partidária, porque o presidente do partido inclusive já declarou que a intenção é de lançar candidatura própria", destacou.

Sarto contou com apoio inclusive de parlamentares da oposição na Câmara para aprovar projetos considerados polêmicos na Casa. É o caso do vereador Inspetor Alberto (PL), que foi favorável ao projeto da prefeitura que pedia autorização para um empréstimo.

"Eu acho que se você olhar a votação dos vereadores do PL têm sido muito mais, sempre favorável, vamos dizer assim, é porque as matérias que a gente coloca tem interesse do povo de Fortaleza. Então eles voltam com o povo de Fortaleza", concluiu.