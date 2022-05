Saiba o que muda nas regras de proteção animal em Fortaleza com novo projeto da Prefeitura

Circular com cães sem coleira atrelada à guia, deixar de recolher as fezes deles dos espaços públicos, abandonar: essas são atitudes comuns que vão se tornar infrações passíveis de multa e de outras penalidades se o projeto de lei enviado neste mês de maio pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), à Câmara Municipal, for aprovado.

O documento, que cria a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, promessa de campanha de Sarto, é robusto e vai muito além do cuidado com cães e gatos. Tem 32 páginas, 147 artigos, engloba animais silvestres e os usados em experimentos científicos e é tratado pela gestão como um "marco" no que diz respeito à causa na Cidade.

O presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique (PDT), prometeu celeridade na tramitação da matéria, que, atualmente, já está sob análise da comissão conjunta de Constituição e Orçamento da Casa Legislativa. A apreciação nas comissões é necessária antes de levar o texto para a avaliação de todos os parlamentares em plenário.

Tutores



Além de estabelecer conceitos como, por exemplo, o que a prefeitura entende por animais "de rua", "domésticos", “agressivos”, “abandonados” ou de “interesse econômico”, o instrumento impõe uma série de obrigações a tutores, como a responsabilidade de assegurar aos bichos condições adequadas de alojamento, saúde, higiene e bem-estar.

Também cabe aos tutores, de acordo com o instrumento normativo, manter em dia a vacinação dos animais contra raiva e outras doenças virais, fazer o controle reprodutivo deles, destinar responsavelmente os filhotes, especialmente por meio de adoções, e manter posturas adequadas durante passeios e transportes. Transgressões às regras são passíveis de multas e outras penalidades.

Além disso, o Executivo municipal pretende envolver os tutores em campanhas educativas sobre seus deveres e direitos dos animais e fomentar a adoção responsável de animais abandonados.

Bolsa Protetor



Previsto no projeto, o programa Bolsa Protetor pretende destinar uma verba mensal a tutores e instituições que acolhem animais abandonados e vítimas de outras violências. O auxílio financeiro, conforme o documento enviado à Câmara, não configuraria vínculo empregatício com a Prefeitura e se restringiria a um ano.

A aplicação do dinheiro da bolsa deve ser acompanha e fiscalizada por uma comissão específica composta por diferentes órgãos públicos, que vai poder aplicar sanções aos bolsistas que descumprirem as regras do edital de seleção.

O valor ainda não foi definido.

Identificação e mapeamento



O projeto de lei estabelece ainda que, em se tratando de animais sem tutores identificados, vai caber à Prefeitura assumir a responsabilidade pelos cuidados dos bichos, promovendo a inclusão em cadastro e podendo, "no limite da disponibilidade orçamentária", inserir neles chips para fins de controle sanitário e populacional.

Por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), o Município também pretende identificar e mapear pontos de abandono e atualizar o quantitativo de animais abandonados e/ou comunitários.

Quem vai fiscalizar?



A maioria das infrações previstas pelo projeto de lei deve ser monitorada pela Coepa e pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Além de cadastrar e monitorar os abrigos de animais existentes na Cidade, a Coepa vai ser responsável por cadastrar e avaliar comércios de cães e gatos. À Agefis, vai caber a fiscalização relativa à aplicação da lei, como vistorias, autuações, medidas administrativas, julgamentos de defesas e recursos e aplicações de penalidades legais.

O Município deve usar as multas arrecadadas para custear ações, publicações e programas educativos sobre guarda responsável e direito dos animais, manutenção de instituições, abrigos ou santuários de animais e programas municipais de controle populacional.

Quais são as principais infrações previstas?