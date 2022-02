Coordenadoria de Proteção Animal da Prefeitura de Fortaleza terá orçamento de R$ 8,7 milhões

A Prefeitura de Fortaleza enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para autorizar a a abertura de um crédito especial de R$ 8,7 milhões para o custeio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), vinculada ao gabinete do prefeito José Sarto (PDT).

O projeto começou a tramitar nesta quinta-feira (3) e foi para análise da Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento da Câmara.

De acordo com o projeto, o crédito de R$ 8.749.000,00 milhões deve ser adicionado à Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada no último mês de dezembro pela Casa.

A coordenadoria



A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal foi criada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) em 2017. O órgão foi vinculado à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e, à época, o corpo técnico foi remanejado de outros órgãos para, nas palavras de RC, "evitar gastos e novo orçamento".

A coordenadoria é responsável, dentre outras coisas, por prestar serviços como o VetMóvel, que oferece gratuitamente a tutores de cães e gatos consultas clínicas, castrações, vacinas antirrábicas, exames e atividades lúdicas.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a SCSP para saber a origem da verba que custeava a coordenadoria de 2017 até hoje e quanto era investido anualmente nela e aguarda retorno do órgão.