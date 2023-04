Roberto Cláudio nega candidatura em 2024 e quer participar de eleições no Interior: 'rodar o Ceará'

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) garante que não será candidato nas eleições de 2024. Ele defendeu a continuidade do prefeito José Sarto (PDT) na gestão da Prefeitura de Fortaleza e disse que pretende "rodar o Ceará" no próximo ano para participar da campanha eleitoral em outros municípios, além da capital cearense, apoiando aliados na disputa pelo Executivo.

Os questionamentos sobre eventual candidatura são encarados por ele como "uma forma de reconhecimento", mas afirma que é preciso ter "muita clareza de quais são as missões a cada tempo". "A minha missão, no próximo ciclo, é ajudar nas eleições municipais, não só aqui em Fortaleza, (mas) aonde eu for útil", ressalta.

A declaração foi dada em entrevista do ex-prefeito na live PontoPoder desta quinta-feira (20).

O objetivo é contribuir com a campanha eleitoral de aliados tanto em cidades de médio como grande porte no Ceará, "onde os candidatos a prefeito tiverem identidade de projeto com a gente".

O ex-prefeito cita ainda casos em que este apoio será "um dever de gratidão" a aliados que foram "extremamente importantes" durante a campanha em 2022.

Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza "É rodar o Ceará – capital, interior, Região Metropolitana – e ajudar as candidaturas municipais que tiverem convergência conosco. E também por um dever de gratidão a muitos amigos que se expuseram, que fazem grandes gestões e que desejam, eventualmente, também concorrer à reeleição. (Mas) Este não é o momento ainda (de falar sobre eleição)".

Apoio ao prefeito José Sarto

Após descartar eventual candidatura, Roberto Cláudio aproveitou para elogiar o sucessor na Prefeitura de Fortaleza e que é pré-candidato à reeleição, José Sarto.

"O nosso partido e eu temos o privilégio de ter um prefeito, um médico, um cara da periferia... Veio do interior, foi criado na periferia, que está entusiasmado. Com pouco mais da metade do mandato, com muito por fazer. (...) Então, esse é o projeto que a gente está apostando", ressalta.

Roberto Cláudio, que também preside o diretório municipal do PDT em Fortaleza, acrescenta que eventual candidatura de Sarto à reeleição depende do prefeito e só deve ser tomada mais para frente. "Ele mesmo não quer tratar disso agora e está muito certo", disse.

Sobre os desgastes da gestão municipal na capital, como a cobrança da Taxa do Lixo iniciada neste mês de abril, e eventuais impactos eleitorais, o ex-prefeito afirma que Sarto "está dando a resposta, que é administrar". "Ele está focado e dirigido para isso. Para consertar as coisas, melhorar o que precisa ser melhorado. Manter e ampliar aquilo que está bem aprovado", disse.

Relação entre Prefeitura e Estado

Roberto Cláudio também falou sobre a atual gestão estadual, comandada pelo governador Elmano de Freitas (PT) – de quem foi adversário em 2022. A disputa estadual em 2022 marcou, inclusive, a ruptura de aliança entre o PT e o PDT no Ceará, iniciada ainda na primeira candidatura de Cid Gomes ao Governo do Ceará.

Apesar de admitir que ainda existem "feridas" deste processo, ele critica suposta "perseguição administrativa" à Prefeitura de Fortaleza após o resultado eleitoral. "É muito ruim quando as disputas políticas repercutem em algum tipo de perseguição administrativa que acaba ofendendo o direito do cidadão", disse.

"Os primeiros 100 dias dessa parceria tem rendido quebra, inclusive, de uma história de relação que existia e que não deve depender de resultado eleitoral, porque, ao fim, ao cabo, é o povo de Fortaleza, que é quase 30% do Ceará, que é governado pelo atual governador", critica.