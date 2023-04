A certeza e as dúvidas sobre a sucessão em Fortaleza após a convenção do PDT

A convenção do PDT realizada no último sábado (15), em Fortaleza, deixou uma certeza e algumas interrogações. Na Capital, sob comando de Roberto Cláudio, o diretório está unido e apoiando o nome do prefeito José Sarto à reeleição. Isso está claro. Por outro lado, o ato apenas confirmou a divisão na Legenda. Os interesses parecem inconciliáveis e é aí que nascem os questionamentos.

O racha entre PT e PDT na última eleição deixou, como era previsível, sequelas. O grupo que comanda o diretório municipal está alinhado a Sarto, Roberto e Ciro. Entretanto, a bancada estadual do partido, por maioria, está mais próxima do governo Elmano de Freitas (PT). Fala-se que a maioria dos prefeitos do Interior também estão, ao lado de Cid Gomes, Camilo Santana e Evandro Leitão.

A questão partidária é um gargalo. Nos bastidores, lideranças ventilam a possibilidade de que um grupo de pedetistas, insatisfeito com os embates internos, migre para PSB ou Republicanos. Essa tese, porém, esbarra na insegurança que a migração geraria pela inconstância dos comandos nacionais das duas legendas.

A ida de Evandro ao PT é uma possibilidade. Entretanto, há considerações a serem feitas. Aceitará o PT a entrada de um novo filiado, sem tradição no partido, para ser candidato à prefeito da maior Cidade do Estado? A conferir. É bom lembrar que, na Capital, há um grupo coeso, sob comando de nomes como Luizianne Lins e Guilherme Sampaio – base de militância do governador Elmano – que não se curvou aos interesses do comando estadual quando Camilo era governador.

Posição de Cid Gomes

Outro ponto de interrogação neste cenário é a posição do senador Cid Gomes. Ele encontra-se no grupo que deseja uma “reconciliação” com o PT no Estado. Entretanto, para o momento, parece pouco provável que o parlamentar deixe o PDT para tentar liderar um grupo que, invariavelmente, baterá de frente com o irmão Ciro. Além do mais, também nos bastidores, todos sabem que a relação de Cid e Evandro não vem bem desdes a montagem do governo Elmano, em dezembro.