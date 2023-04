Encontro entre Sarto e Carlos Lupi em Brasília é mais um movimento do PDT em meio a turbulências

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), estará em Brasília neste início de semana para uma série de agendas da gestão, mas uma, em especial, pode ser estratégica para a articulação política de olho na eleição de 2024. Nesta terça-feira (11), o prefeito estará com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do PDT, partido de Sarto.

Em conversa com este Colunista, o prefeito confirmou que deveria tratar com o correligionário sobre “questões partidárias”, mas preferiu não dar detalhes sobre o assunto. Em meio às turbulências internas, o PDT vai realizar no próximo sábado, dia 15, a convenção municipal de Fortaleza. Lupi, inclusive, é esperado para o evento. Atualmente, o deputado federal cearense André Figueiredo ocupa a presidência nacional da Legenda. Entretanto, para os assuntos estratégicos, Lupi também é ouvido.

Atualmente sob comando do ex-prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, a legenda é gerida por meio de comissão provisória, um instrumento jurídico considerado precário. A convenção pode, por exemplo, formalizar o diretório municipal da sigla.

Aliados de Sarto e Roberto Cláudio formam a ala do PDT mais resistente a uma reaproximação com o PT do governador Elmano de Freitas, como defende o ex-senador Cid Gomes e a maior parte da bancada do Partido na Assembleia.

Leia mais PontoPoder Em 100 dias, Sarto diz não ter se reunido com Elmano: 'ainda não mostrou a que veio' PontoPoder Após críticas de Sarto, Elmano rebate: 'seria bom descer do palanque' O prefeito Sarto já fala abertamente em colocar seu nome para a reeleição à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Nesta segunda-feira (10), inclusive, por ocasião da marca temporal dos 100 dias de gestão de Elmano, Sarto fez críticas ao ex-aliado: “ainda não mostrou a que veio”. Nos bastidores, uma candidatura própria do PT é dada como certa.

Na Assembleia, entretanto, 10 dos 13 parlamentares pedetistas integram a base de apoio ao governo do Estado, inclusive ocupando a liderança da gestão com Romeu Aldigueri.

Além do próprio prefeito Sarto, o presidente municipal Roberto Cláudio também tem defendido o nome do aliado para a reeleição. Em conversa com esta coluna em janeiro, o ex-prefeito chegou a dizer que Sarto chegará bem para 2024.

Ceará no comando

Com a posse de Lupi no Ministério da Previdência do governo Lula, o deputado federal André Figueiredo, presidente estadual e líder da sigla no Congresso Nacional, assumiu o comando do partido nacionalmente.

No Ceará, entretanto, as lideranças devem ter muito trabalho para reagrupar as alas dissidentes da Legenda de olho na eleição de 2024 até mesmo para outros municípios do Estado.