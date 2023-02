Quem são e de onde vêm os 22 deputados do Ceará que vão atuar em Brasília nos próximos 4 anos

Os 22 deputados federais eleitos pelo Ceará tomam posse na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (1º). Já no primeiro dia, eles e os outros 491 parlamentares participam da votação da nova Mesa Diretora. Com alguns estreantes na política e outros chegando da cargos locais, a bancada tem sete nomes que não estavam na última legislatura.

O Diário do Nordeste mostra quem são os deputados federais da bancada do Ceará e o histórico deles na política.

Confira:

André Fernandes (PL)

Legenda: Deputado André Fernandes Foto: José Leomar

Votos: 229,5 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Maracanaú e Caucaia

Deputado federal mais votado do Ceará, André Fernandes exerceu um mandato como deputado estadual e agora segue para a Câmara dos Deputados. O político é o aliado mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado.

Ainda adolescente, ele começou a ganhar seguidores com vídeos de humor no Youtube. Em seguida, passou a expor um discurso conservador. Desde então, o parlamentar tem traçado uma carreira política cercada de polêmicas.

Na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), chegou a ser suspenso por 30 dias da Casa após acusar sem provas o então colega Nezinho Farias (PDT) de integrar facção criminosa. Ele também já foi alvo de ação do Ministério Público por suposta prática de nepotismo. O político teria nomeado um cunhado e um tio como assessores parlamentares.

Na polêmica mais recente, o parlamentar passou a ser investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de de ter incitado os atos antidemocráticos e terroristas em Brasília no último dia 8 de janeiro, quando os prédios do Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) foram depredados. O parlamentar nega todas as acusações.

Júnior Mano (PL)

Legenda: Deputado federal Júnior Mano Foto: Câmara dos Deputados

Votos: 216,5 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Nova Russas e Aquiraz

Coordenador da bancada cearense, o deputado federal Júnior Mano (PL) foi reeleito para o segundo mandato na Câmara dos Deputados. Mano é casado com Giordanna Mano (PL), prefeita de Nova Russas, cidade para onde o parlamentar enviou valores vultoso do chamado “orçamento secreto”.

O casal é alvo de um processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político nas eleições de 2020. A decisão determinou a cassação do mandato da mulher e tornou o parlamentar inelegível. No entanto, o casal conseguiu uma liminar na Justiça Eleitoral restabelecendo a elegibilidade de ambos.

O parlamentar tem forte influência em Nova Russas e em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Aquiraz e Eusébio, municípios comandados pelos prefeitos Bruno Gonçalves (PL) e Acilon Gonçalves (PL), aliados do deputado. O chefe do Executivo municipal de Eusébio, inclusive, é presidente do partido de Mano.

Célio Studart (PSD)

Legenda: Deputado federal Célio Studart Foto: Câmara dos Deputados

Votos: 205,1 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Maracanaú e Caucaia

Sempre entre os parlamentares mais bem votados no Ceará, Célio Studart se projetou politicamente na defesa da causa animal. Inicialmente, ele foi vereador de Fortaleza em 2016. Dois anos depois, foi eleito deputado federal, ficando entre os mais bem votados.

No pleito deste ano, o parlamentar repetiu o feito. Com forte eleitorado na Capital, o político foi um dos protagonistas da defesa do piso da enfermagem, sendo inclusive o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem.

Eunício Oliveira (MDB)

Legenda: Deputado federal Eunício Oliveira Foto: Luis Macêdo/Agência Brasil

Votos: 188,5 mil

Municípios onde foi mais votado: Itapipoca, Viçosa do Ceará e Iguatu

Um dos políticos mais tradicionais e influentes, Eunício Oliveira retorna à Câmara dos Deputados após ser derrotado no pleito de 2018, quando tentou a reeleição para o Senado Federal. O emedebista, natural de Lavras da Mangabeira, já presidiu o Senado Federal e também já assumiu a Presidência do País interinamente durante o Governo Temer.

Eunício retorna ao parlamento após um momento de turbulência com antigos aliados, inclusive do PT. O ex-senador votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o que desgastou ele com parte da militância do partido e o afastou de lideranças da legenda.

Contudo, o deputado federal assumiu uma defesa pública do ex-presidente e do PT no Ceará, reforçando a aliança entre MDB e PT no Estado, apoiando inclusive a candidatura de um antigo adversário, o agora ministro Camilo Santana (PT).

Idilvan Alencar (PDT)

Legenda: Deputado Idilvan Alencar Foto: Câmara dos Deputados

Votos: 187,4 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Itapipoca e Crato

Reeleito para o segundo mandato, o pedetista Idilvan Alencar é o parlamentar cearense mais engajado com o setor da educação. Ele atuou na defesa da categoria no caso envolvendo os precatórios do Fundef, por exemplo, e também atua em defesa do piso da categoria.

Idilvan foi secretário da Educação do Ceará e é um dos aliados mais próximos da ex-governadora do Estado, Izolda Cela, atualmente secretária executiva do Ministério da Educação (MEC).

José Guimarães (PT)

Legenda: Deputado federal José Guimarães Foto: Câmara dos Deputados

Votos: 186,1 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Morada Nova e Quixeramobim

Um dos parlamentares mais influentes na política cearense e na Câmara dos Deputados, Guimarães é deputado federal desde 2007. Ele já foi líder do governo Dilma Rousseff (PT) e agora ocupará novamente a função no Parlamento federal sob o comando do Governo Lula.

O político enfrentou, em 2005, um dos momentos mais polêmicos da carreira. Em meio ao Mensalão, o chefe do gabinete do petista foi preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com US$ 100 mil escondidos na cueca e mais US$ 209 mil em uma mala. O caso acabou prescrevendo em agosto de 2021 sem que as investigações indicassem qualquer envolvimento direto de Guimarães com o dinheiro.

Reeleito entre os seis parlamentares mais votados do Ceará, Guimarães segue na Câmara com um cenário bem mais favorável do que o enfrentado nos últimos anos, quando enfrentou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara. O petista, já anunciado como líder do Governo Lula, foi decisivo nas articulações eleitorais do ano passado no Ceará, que ajudaram a eleger Elmano de Freitas (PT) já no primeiro turno.

Luizianne Lins (PT)

Legenda: Deputada federal Luizianne Lins Foto: Thiago Gadelha/SVM

Votos: 182,2 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú

Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins ainda mantém forte base eleitoral na Capital, o que garante ela entre os dez deputados mais bem votados do estado. A petista tem acumulado seguidas derrotas eleitorais no Executivo desde que deixou a Prefeitura, mas se mantém na Câmara dos Deputados desde 2015.

Com a vitória do PT no Governo do Ceará e na Presidência da República, a petista renova sua interlocução com o Executivo. Ela tem relação próxima com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, que foi lançado como candidato por ela à sucessão municipal em 2012 rompendo a aliança entre PT e PDT em Fortaleza.

Luizianne também tem interlocução com o presidente Lula. No pleito do ano passado, com o reagrupamento das alas do PT Ceará em torno da candidatura de Elmano de Freitas, a deputada federal se aproximou do grupo liderado por Camilo Santana dentro da sigla.

Domingos Neto (PSD)

Legenda: Deputado federal Domingos Neto Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 175 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Tauá e Tianguá

Nome com maior projeção nacional do clã Aguiar, Domingos Neto é filho do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), além de ser irmão de Gabriella Aguiar (PSD), deputada estadual eleita no ano passado. A família tem um histórico de bom desempenho eleitoral na região dos Inhamuns.

Em 2020, Domingos Neto foi relator do Orçamento. Desde então, as emendas “RP9”, as chamadas emendas do relator, se fortaleceram no Congresso e viraram fatias cada vez maiores de verbas, reforçando o mecanismo de repasse por negociação e indicação de parte dos parlamentares, principalmente os alinhados ao Governo Federal.

A medida foi alvo de muitos questionamentos ao longo dos últimos anos devido à falta de transparência. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) limitou o uso das emendas do relator para apenas recompor o Orçamento.

AJ Albuquerque (PP)

Legenda: Deputado federal AJ Albuquerque Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 155,4 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Trairi e Massapê

Reeleito para o segundo mandato na Câmara dos Deputados, AJ Albuquerque é filho do deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Zezinho Albuquerque. O parlamentar, assim como sua família, tem como berço político a cidade de Massapê. AJ, inclusive, já chefiou o Executivo da Cidade, hoje comandado por Aline Albuquerque, irmã do deputado federal.

Durante o governo Bolsonaro, o parlamentar manteve diálogo com o presidente e seu grupo político, mas sem embarcar no discurso bolsonarista. O deputado também tem proximidade com lideranças nacionais do PP, como o presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

Já a nível local, AJ manteve aliança com o governador do Ceará, Camilo Santana, e com Izolda Cela. O parlamentar é presidente do PP no Estado, partido que foi um dos primeiros a embarcar na coligação que lançou Elmano de Freitas como candidato ao Governo do Estado.

Robério Monteiro (PDT)

Legenda: Deputado federal Robério Monteiro Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 151 mil

Municípios onde foi mais votado: Acaraú, Granja e Itarema

Com forte eleitorado no Litoral Oeste do Ceará, o político foi o segundo pedetista com melhor desempenho nas eleições deste ano. Em seu terceiro mandato como deputado federal, Monteiro irá se licenciar do cargo para assumir a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH) no Governo Elmano de Freitas.

Ex-prefeito de Itarema, o político foi decisivo para que familiares chegassem à prefeitura de cidades da região. Atualmente, seu irmão, Elizeu Monteiro (PDT), comanda a Prefeitura de Itarema, e Ana Flávia Monteiro (PDT), sua esposa, chefia a de Acaraú.

Matheus Noronha (PL)

Legenda: Deputado Matheus Noronha Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Votos: 150,8 mil

Municípios onde foi mais votado: Parambu, Boa Viagem e Maranguape

Estreante em cargos eletivos, Matheus Noronha é filho de dois políticos: o ex-deputado federal Genecias Noronha (PL) e a ex-deputada estadual Aderlânia Noronha (SD). A família tem como berço político a cidade de Parambu, atualmente comandada por Rômulo Noronha, primo de Matheus.

Nas eleições, o filho de Genecias e Aderlânia não demonstrou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu correligionário, no primeiro turno. Nos registros de campanhas pelas ruas, não havia bandeiras ou adesivos que remetessem ao candidato nacional do partido. Já no segundo turno, o agora deputado usou as redes para declarar apoio ao adversário de Lula.

Mauro Filho (PDT)

Legenda: Deputado federal Mauro Filho Foto: Thiago Gadelha

Votos: 135 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Redenção e Pereiro

Ex-deputado estadual por seis mandatos consecutivos, Mauro Filho foi reeleito deputado federal. O político é filho do ex-presidente do Senado, Mauro Benevides.O pedetista, um dos mais fiéis aliados do ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), é referência no parlamento federal ao tratar de finanças públicas.

Ele já foi secretário estadual da Fazenda do Ceará e, mais recentemente, comandou a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado. Ocupou as funções durante os governos de Ciro Gomes, Lúcio Alcântara, Cid Gomes (PDT) e Camilo Santana (PT).

Na última legislatura, o parlamentar reforçou a luta em prol do piso salarial da enfermagem, inclusive articulando formas de destravar o pagamento dos valores aos enfermeiros, parteiras, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Fernanda Pessoa (União)

Legenda: Deputada federal Fernanda Pessoa Foto: Divulgação/Alece

Votos: 121,4 mil

Municípios onde foi mais votado: Maracanaú, Fortaleza e Caucaia

Estreante no parlamento federal, Fernanda Pessoa já tem um histórico na política ao exercer o cargo de deputada estadual por três mandatos. Na Assembleia Legislativa, a parlamentar fez oposição aos governos de Cid Gomes (PDT), Camilo Santana (PT) e Izolda Cela.

Atualmente, a mandatária integra o União Brasil, sigla que faz oposição ao grupo governista no Ceará e tem como presidente o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), principal nome da oposição no Estado. Fernanda é filha de Roberto Pessoa (União), prefeito de Maracanaú — berço político da família —, outra liderança da oposição no Ceará.

Moses Rodrigues (União)

Legenda: Deputado federal Moses Rodrigues Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 113,2 mil

Municípios onde foi mais votado: Sobral, Guaraciaba do Norte e Uruburetama

Adversário histórico do grupo Ferreira Gomes no Ceará, Moses Rodrigues segue para o terceiro mandato no parlamento federal. O político apoiou Jair Bolsonaro na Presidência da República ao longo do último mandato.

Moses tem como berço político a cidade de Sobral, justamente onde a família Ferreira Gomes começou e se mantém na política. O deputado é filho do empresário Oscar Rodrigues (União), eleito deputado estadual pela primeira vez no ano passado.

André Figueiredo (PDT)

Legenda: Deputado federal André Figueiredo Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 113,2 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Brejo Santo e Crato

Começando seu quinto mandato como deputado federal, Figueiredo é um dos nomes mais tradicionais do PDT Ceará. Ele está na sigla antes mesmo da chegada do grupo Ferreira Gomes na legenda. Agora, o político assume a presidência nacional do partido, deixada por Carlos Lupi.

No pleito do ano passado, o pedetista embarcou de cabeça na campanha de seu correligionário, Ciro Gomes (PDT), o que lhe rendeu um afastamento do grupo atualmente governista no Ceará, liderado por Camilo Santana (PT) e que tem o governador Elmano de Freitas (PT).

Mesmo com o PDT decidindo apoiar Lula no segundo turno — e atualmente integrante do Governo do petista — Figueiredo declarou um “voto crítico” no então adversário de Bolsonaro. Figueiredo já foi ministro das Comunicações no Governo Dilma Rousseff (PT).

Eduardo Bismarck (PDT)

Legenda: Deputado federal Eduardo Bismarck Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 102,2 mil

Municípios onde foi mais votado: Aracati, Fortaleza e Aquiraz

Reeleito deputado federal, Eduardo Bismarck encerra o primeiro mandato deixando também a 1ª suplência de secretário na Mesa Diretora da Câmara, espaço que garantiu mesmo sendo estreante na Casa.

O pedetista é filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia (PDT). A família tem ainda Guilherme Bismarck (PDT), estreante na política, como suplente de deputado estadual. Eduardo apoiou a candidatura do correligionário Ciro Gomes para a Presidência, mas, no segundo turno, embarcou na campanha de Lula contra Bolsonaro.

Luiz Gastão (PSD)

Legenda: Deputado federal Luiz Gastão Foto: Divulgação/Fercomercio

Votos: 96,5 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Maracanaú e Juazeiro do Norte

Empresário e presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio), Gastão estreia em mandatos eletivos já como deputado federal.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro na última campanha, o parlamentar, por outro lado, tem interlocução com petistas do Ceará, como o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Yury do Paredão (PL)

Legenda: Deputado federal Yury do Paredão Foto: Arquivo Pessoal/Yury do Paredão

Votos: 90,4 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Mauriti

Empresário na região do Cariri, Yury do Paredão é outro estreante na política já como deputado federal. A irmã do político Yanny Brena (PL) é vereadora de Juazeiro do Norte e recentemente foi eleita presidente da Casa.

O político já esteve envolvido em polêmicas, inclusive chegou a ser preso depois de atirar aleatoriamente contra um funcionário. O mandatário foi detido por porte de arma restrita da polícia e por disparo de arma de fogo. Yury integra o PL e fez campanha contra o atual presidente, Lula.

Danilo Forte (União)

Legenda: Deputado federal Danilo Forte Foto: Alex Ferreira/Agência Câmara

Votos: 88,4 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Itapajé e São Gonçalo do Amarante

Indo para o quarto mandato como deputado federal, Danilo Forte é um dos parlamentares mais experientes da bancada cearense, já ocupando cargos estratégicos também no Executivo.

Já foi aliado do presidente Lula, mas apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele também teve destaque como assessor especial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de maio de 2019 a março de 2020, durante o Governo Temer. Durante o Governo Bolsonaro, se declarava independente.

José Airton (PT)

Legenda: Deputado federal José Airton Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Votos: 82,2 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Campos Sales e Camocim

Pelo quinto mandato consecutivo como deputado federal, o petista tem interlocução tanto com o presidente Lula quando com o novo governador do Ceará, Elmano de Freitas.

O deputado, inclusive, já disputou duas vezes o Governo do Ceará, em uma delas tentou a dobradinha “Lula lá, José Airton cá”. No primeiro Governo Lula, foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Dr. Jaziel (PL)

Legenda: Deputado federal Dr. Jaziel Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Votos: 79,3 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Caucaia e Maracanaú

Um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Ceará, Dr. Jaziel agora passa a integrar a oposição ao Governo Federal comandado por Lula. O cearense, correligionário do presidente, defende bandeiras conservadoras.

Eleito deputado federal pela primeira vez em 2018, Jaziel também tem familiares na política. Sua esposa, Dra. Silvana (PL), foi reeleita deputada estadual. A parlamentar também é uma referência local na defesa de pautas conservadoras e cristãs.

Dayany do Capitão (União)

Legenda: Deputado federal Dayany do Capitão Foto: Divulgação

Votos: 54,5 mil

Municípios onde foi mais votado: Fortaleza, Caucaia e Acopiara

Esposa do ex-deputado federal Capitão Wagner (União), Dayany também é estreante na política. Ela assume a cadeira deixada pelo marido na Câmara após ele ser derrotado na disputa pelo Governo do Ceará e assumir como secretário da Saúde de Maracanaú.

A deputada integra o grupo oposicionista tanto no Ceará quanto no Brasil, sendo aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o marido.

