Veja quem são os sete novos deputados federais eleitos pelo Ceará

A nova bancada cearense eleita para a Câmara dos Deputados terá sete novos deputados federais a partir de 1º de fevereiro de 2023. O valor representa uma renovação de 31,81% da atual legislatura, eleita em 2018. Ou seja, dos 22 representantes do Ceará na Câmara, 15 foram reeleitos.

Entre os novos nomes que garantiram um assento no Parlamento Federal no ano que vem, há estreantes na política e há quem retorna à Câmara após passar uma temporada fora, sem mandato.

Os partidos que mais garantiram vagas foram: PL (5), PDT (5), União (4), PT (3), PSD (3), MDB (1) e PP (1). Já a legenda que mais elegeu novos representantes foi o PL (3), seguido pelo União Brasil (2), PSD (1) e MDB (1).

Veja quem são os 7 novos deputados federais do CE

André Fernandes (PL)

Legenda: André Fernandes foi eleito com 225.509 votos Foto: Paulo Rocha/AL-CE

Deputado federal mais votado neste pleito, André Fernandes tem 24 anos e é natural de Iguatu, município da região Centro-Sul do Ceará. Ele vai assumir um assento na Câmara pela primeira vez, após receber 225.509 votos. Estreante em Brasília, André Fernandes iniciou a carreira política em 2018, ao ser eleito o deputado estadual mais votado do Ceará com pautas ligadas ao bolsonarismo.

É aliado de primeira ordem do presidente da República no Estado, devendo coordenar a campanha do mandatário em solo cearense no segundo turno. André é bacharel em Ciência Política, com pós-graduação em Gestão Pública. Na eleição de 2022, também emplacou seu pai, Pastor Alcides, como deputado federal.

Eunício Oliveira (MDB)

Legenda: Eunício Oliveira foi eleito com 188.289 votos Foto: José Leomar

Quarto mais votado na disputa pela Câmara com 188.289 votos neste ano, Eunício Oliveira tem 70 anos e é natural de Lavras da Mangabeira, cidade no Centro-Sul cearense. Em 2023, Eunício volta à Câmara para assumir o seu quarto mandato como deputado federal, depois de passar uma temporada longe do Parlamento após perder a eleição por uma das vagas no Senado em 2018, quando tentava a reeleição.

Quando senador (2011-fevereiro de 2019), chegou a presidir o Senado Federal. Presidente do MDB no Ceará e um dos caciques políticos no Estado, Eunício é um dos aliados ao ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial deste ano. É empresário, graduado em Administração de Empresas e Ciência Política.

Matheus Noronha (PL)

Legenda: Matheus Noronha foi eleito com 150.823 votos Foto: Divulgação

Estreante na política, Matheus Noronha tem 24 anos e é natural de Parambu, no Sertão dos Inhamuns do Ceará. Apesar de ser novato, ele vem de berço político, sendo filho do deputado federal Genecias Noronha (PL) e da deputada estadual Aderlânia Noronha (SD).

Ambos não se candidataram neste pleito e investiram capital político para eleger Matheus, que obteve 150.823 dos votos na disputa - herdando a vaga do pai. Essa foi a primeira eleição que concorreu, ficando com a 11º colocação entre os federais eleitos. Matheus Noronha é comerciante.

Fernanda Pessoa (União)

Legenda: Fernanda Pessoa foi eleita com 121.469 votos Foto: José Leomar

Natural de Fortaleza, mas com berço político em Maracanaú, Fernanda Pessoa assumirá pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2023. De família política, ela iniciou carreira em 2010, quando foi eleita pela primeira vez deputada estadual.

Nos dois pleitos seguintes, foi reeleita, sempre obtendo sua maior votação em Maracanaú, onde o seu pai, Roberto Pessoa (PSDB), governa pela terceira vez. Neste pleito não foi diferente. Dos 121.469 votos obtidos, 27.423 vieram da cidade comandada por seu pai. Fernanda é formada em Administração de Empresas e tem 56 anos.

Luiz Gastão (PSD)

Legenda: Luiz Gastão foi eleito com 96.537 votos Foto: Divulgação

Empresário do setor de serviços, com empresas de asseio, conservação, segurança e administração presidiária, Luiz Gastão tem 60 anos e é natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Apesar de ser carioca, é no Ceará que faz morada, sendo inclusive presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

Essa é a primeira eleição que Luiz Gastão concorre, sendo eleito com 96.537 votos. Em 2008, Gastão chegou a ser apresentado à Justiça Eleitoral como candidato a prefeito de Fortaleza pelo PPS, mas renunciou e não disputou o pleito. Ele é formado em Gestão Empresarial.

Yuri do Paredão (PL)

Legenda: Yury do Paredão foi eleito com 90.425 votos Foto: Divulgação

Empresário do ramo de entretenimento, locação de veículo e de postos de combustíveis, Yury do Paredão tem 34 anos e é natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, cidade em que sua irmã, Yanny Brenda, é vereadora. Essa foi a primeira eleição que disputou, na qual foi eleito com 90.425 votos.

Dayany do Capitão (União)

Legenda: Dayany do Capitão foi eleita com 54.526 votos Foto: Divulgação

Estreante na política, Dayany do Capitão tem 41 anos e é natural de Fortaleza. Dayany saiu como candidata com o apoio do marido, o deputado federal Capitão Wagner (União), que concorreu ao cargo de governador neste ano.

Com pautas ligadas à família, animais, idosos e inclusão, ela foi a última a garantir uma vaga na Câmara dos Deputados, tendo atingido a média do quociente partidário, com 54.526 votos.