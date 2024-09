Qual o desempenho dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza entre o eleitorado feminino e masculino

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (11), estratificou as intenções de voto de acordo com o sexo do eleitorado no cenário estimulado. O levantamento mostrou que Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) cresceram entre os identificados com o sexo feminino e com o sexo masculino. Já os demais candidatos perderam adesão dos dois públicos.

Apesar disso, no primeiro recorte, Capitão Wagner (União) continua na liderança, enquanto André Fernandes aparece em último lugar entre os postulantes com dois dígitos na disputa. Por outro lado, o candidato do PL assume o topo do gráfico quando a percepção do eleitorado masculino é mensurada, e o atual prefeito, José Sarto (PDT), figura na ponta oposta entre os candidatos com dois dígitos.

Os demais adversários – Eduardo Girão (Novo), George Lima (Solidariedade), Técio Nunes (Psol), Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) – foram escolhidos por menos de 10% dos eleitores de Fortaleza na pesquisa e, por isso, são identificados como "Outros" neste levantamento.

Estratificação por sexo

Entre o eleitorado feminino, Capitão Wagner (União) teve queda de intenção de votos, saindo de 34% para 26% entre a primeira e a segunda rodada da pesquisa Quaest – mas se manteve na liderança. Entre o eleitorado masculino, o movimento foi similar: ele caiu de 27% para 21% de adesão.

O prefeito José Sarto (PDT) também teve queda entre as eleitoras identificadas pelo sexo feminino, saindo de 24% para 18% entre os dois levantamentos. O eleitorado masculino de Sarto seguiu tendência parecida e oscilou para baixo: saindo de 20% para 17%.

Já Evandro Leitão (PT) subiu em intenções de votos entre o eleitorado feminino: saiu de 14% para 23%. Também houve crescimento para o petista entre o eleitorado masculino, cujo apoio era de 14% no primeiro levantamento e passou a 20% no mais recente.

A curva de crescimento foi semelhante à de André Fernandes (PL). Este, que foi o preferido de 8% das eleitoras femininas na primeira rodada da pesquisa, passou a 15% de adesão deste público. Fernandes também saiu de 21%, em agosto, para 28%, em setembro, de intenções de votos entre o eleitorado masculino.

Já branco, nulo ou não vai votar correspondem, hoje, são 9% entre o sexo feminino e a 7% entre o sexo masculino. Na primeira rodada, correspondiam a 11% e a 7% (este sem variação), respectivamente.

Na pesquisa mais recente, indecisos são 7% entre o eleitorado feminino e 3% entre o eleitorado masculino. Na primeira, eram 4% e 3% (este sem variação), nesta ordem.

Os outros candidatos, por sua vez, perderam adesão dos dois públicos desde a primeira rodada. Saíram de 5% para 2% entre o sexo feminino e de 8% para 4% entre o sexo masculino.

A margem de erro para o eleitorado feminino na segunda rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza é de 4 pontos percentuais, enquanto para o eleitorado masculino a margem de erro é de 5 pontos percentuais.

O levantamento encomendado pela TV Verdes Mares ouviu 900 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza, entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024.