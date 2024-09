Pesquisa Quaest Fortaleza: decisão de voto aumenta e chega a 52% do eleitorado

A segunda rodada da pesquisa Quaest para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (11), mostra que o grau de certeza do eleitor sobre o seu voto em cada um dos candidatos ao cargo aumentou desde a última consulta, em 22 de agosto. Agora, para 52% dos entrevistados, a escolha do seu postulante é definitiva. Já para 47%, o voto ainda pode mudar.

Já 1% do total de entrevistados disse que não sabe ou não respondeu. Na análise da decisão do voto, ainda, o entrevistado é perguntado se o voto apontado no cenário estimulado é definitivo ou ainda pode mudar. Nesta etapa, são considerados apenas candidatos que tiveram mais de 10% na intenção de voto na pesquisa estimulada. Os resultados foram os seguintes:

Entre eleitores de Capitão Wagner (União), 40% afirmaram anteriormente que a escolha sobre o voto era definitiva, e 60% disseram que podia mudar. Na segunda rodada da pesquisa, a certeza do seu eleitorado subiu a 48%, enquanto a incerteza caiu a 52%.

Entre os eleitores de André Fernandes (PL), 55% disseram anteriormente que a escolha era definitiva, enquanto 45% disseram que a decisão podia mudar. Na segunda rodada da pesquisa, a certeza dos seus eleitores subiu a 60%, enquanto a incerteza caiu a 40%.

Entre eleitores de Evandro Leitão (PT), 47% disseram anteriormente que a escolha era definitiva, enquanto 53% informaram que podia mudar. Na pesquisa mais recente, a certeza do seu eleitorado subiu a 57%, enquanto a incerteza caiu a 43%.

Entre os eleitores do atual prefeito, José Sarto (PDT), 33% se mostraram decididos na primeira rodada, enquanto 67% disseram que podiam mudar de voto. Já na segunda, a certeza dos seus eleitores subiu a 47%, enquanto a incerteza caiu a 52%.

A margem de erro da pesquisa Quaest é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas, entre os dias 8 e 10 de setembro, com eleitores votantes na cidade de Fortaleza, com idade igual ou maior que 16 anos. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

O que foi perguntado na pesquisa:

Sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar?

É definitiva - 52%

Pode mudar - 47%

NS/NR - 1%

Sua escolha de voto é definitiva ou ainda pode mudar? | Intenção de voto 1º Turno

Capitão Wagner (União) / margem de erro = 7pp

É definitiva - 48%

Pode mudar - 52%

NS/NR - 0%

André Fernandes (PL) / margem de erro = 7pp

É definitiva - 60%

Pode mudar - 40%

NS/NR - 0%

Evandro Leitão (PT) / margem de erro = 7pp

É definitiva - 57%

Pode mudar - 43%

NS/NR - 0%

José Sarto (PDT) / margem de erro = 8pp

É definitiva - 47%

Pode mudar - 52%

NS/NR - 1%

A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. O índice de confiança é de 95%. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.