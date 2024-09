Qual candidato tem mais apelo entre o eleitorado católico e evangélico na pesquisa Quaest Fortaleza

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (11), estratificou as intenções de voto segundo a religião do eleitorado no cenário estimulado. Para a realização do levantamento, foram consideradas as crenças católica, evangélica e outras/não tem religião.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu presencialmente 900 eleitores, entre os dias 8 e 10 de setembro, com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza.

Intenções de votos por religião

Capitão Wagner (União) foi um candidato que teve queda de intenções de votos em segmentos representados nas duas rodadas da Quaest. Entre católicos, ele saiu de 28% para 20%; entre evangélicos, oscilou de 38% para 33%; e entre outros, incluindo os que não têm religião, saiu de 29% para 21%.

O atual prefeito, José Sarto (PDT), passou por movimento semelhante nos dois levantamentos da Quaest. Entre católicos, ele saiu de 24% para 21%; entre evangélicos, saiu de 16% para 14%; e entre outros, incluindo os que não têm religião, caiu de 25% para 17%.

Já Evandro Leitão (PT) apresentou crescimento nos três recortes entre a primeira e a segunda rodada. Entre católicos, ele subiu de 16% para 27%; entre evangélicos, saiu de 10% para 12%; e entre outros, incluindo os que não têm religião, saiu de 15% para 23%.

André Fernandes (PL) também teve acréscimo de intenções de votos nos três segmentos religiosos abordados pela pesquisa nos dois momentos. Entre católicos, ele saiu de 13% para 15%; entre evangélicos, saiu de 21% para 28%; e entre outros, incluindo os que não têm religião, saiu de 7% para 24%.

Já branco, nulo ou não vai votar apresentaram variação entre católicos (10% a 9%), evangélicos (7% a 5%) e outros/não tem religião (10% a 9%).

Indecisos também variaram entre as duas pesquisas: católicos saíram de 5% a 7%, evangélicos saíram de 5% a 3% e outros/não tem religião saíram de 3% a 2%.

Os outros candidatos, por sua vez, tiveram gráficos diferentes nos três segmentos religiosos. Entre católicos, saíram de 4% a 1%; entre evangélicos, saíram de 3% a 5%; e entre outros/não tem religião, saíram de 11% a 4%.

A margem de erro é de 5 pontos percentuais para o eleitorado católico, de 6 pontos percentuais para o eleitorado evangélico e de 7 pontos percentuais para outros/não tem religião.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.