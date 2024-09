PT suspende filiação de candidato a vereador que forjou o próprio sequestro em Iguatu

A direção do PT Ceará decidiu, de forma cautelar, suspender a filiação do candidato a vereador Eliomar Cardoso, de 35 anos, por ter forjado o próprio sequestro em Iguatu, cidade em que concorria ao cargo.

O postulante chegou a utilizar arame farpado para prender-se dentro de seu próprio veículo até que a Polícia o encontrasse. Todavia, investigação da Polícia Federal (PF) apontou que o crime — que teria caráter eleitoreiro e chegou a ser tratado como possível cárcere privado — foi forjado. O caso ocorreu na sexta-feira (30).

Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (2), o partido declarou que abriu processo disciplinar contra o correligionário e suspendeu sua filiação, tornando-o, assim, inapto ao pleito de outubro na cidade do Centro-Sul cearense. No site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele já aparece como inapto.

"De forma cautelar, o partido decidiu pela suspensão da filiação do candidato devido à gravidade dos fatos, que, caso efetivamente confirmados, são condenáveis sob todas as formas", diz nota.

Antes do sequestro ser apontado como falso pela PF, inclusive com direito a confissão do candidato, o Partido dos Trabalhadores chegou a emitir uma nota repudiando o episódio.

"O PT Ceará repudia com indignação o episódio criminoso envolvendo o candidato Eliomar Cardoso em Iguatu, ao mesmo tempo que presta total solidariedade ao companheiro. Acreditamos no trabalho das autoridades de segurança do nosso estado para apurar e punir os responsáveis, ao mesmo tempo que rechaçamos eventual uso politiqueiro do episódio", afirmou a nota emitida em 30 de agosto.

Entenda o caso

Depois do falso sequestro ser descoberto, a candidatura de Eliomar Cardoso começou a ficar sob risco. Diante da gravidade do crime, o Ministério Público Eleitoral Ceará (MPE) informou que irá solicitar os documentos da investigação do caso à PF a fim de analisar o ajuizamento de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) para cassar o registro de candidatura do postulante.

Após encontrar uma série de inconsistências no caso, a PF descobriu ser o crime foi forjado. Eliomar Cardoso chegou a confessar que simulou o sequestro, conforme nota da própria PF. Por conta disso, ele será autuado por falsa comunicação de crime, segundo a PF.