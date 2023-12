PSB Ceará aprova resolução que impede aliança com PDT de Sarto para eleições em Fortaleza

Em comunicado publicado nesta sexta-feira (1º), o PSB Ceará reafirmou que irá apoiar o candidato a prefeito de Fortaleza que será lançado pelo conjunto de partidos que apoiam o Governo de Elmano de Freitas (PT). A medida impede que a sigla apoie uma possível candidatura à reeleição do prefeito José Sarto (PDT).

Veja também

A manifestação ocorre em meio a supostas negociações, a nível nacional, da composição de uma federação entre o PSB e o PDT para 2026. Com isso, o apoio à candidatura do pedetista na Capital seria uma das especulações. A possibilidade, no entanto, foi rechaçada pelo presidente da legenda no Estado, o ex-deputado Eudoro Santana.

"Declarar, para que não existam dúvidas, que o PSB do Ceará apoiará o candidato a prefeito de Fortaleza que será lançado pelo conjunto de partidos que apoiam o Governo de Elmano Freitas e o Projeto do 'Ceará cada vez mais forte'", afirmou no comunicado.

Além disso, o partido também reforçou que está de "portas abertas" para receber o grupo político liderado pelo senador Cid Gomes (PDT). A oficialização do posicionamento da legenda foi aprovada, por unanimidade, em reunião da Executiva Estadual realizada no dia 28 deste mês.

Neste ano, o PSB Ceará deixou a base do prefeito de Fortaleza e passou a integrar o grupo governista do Ceará.

Confira o comunicado na íntegra

Comunicado do Partido Socialista Brasileiro (Comissão Executiva do Estado do Ceará)

O PSB - Partido Socialista Brasileiro do Ceará, reunido em plenária da Executiva Estadual, no dia 28 de novembro de 2023, as 18:00 horas, na sua sede (Fortaleza), aprovou por unanimidade dos presentes os posicionamentos e manifestações que se seguem:

1 - ALINHAMENTO inconteste e irrestrito junto ao Sr. PRESIDENTE da República Luiz Inácio Lula da Silva e ao Projeto “Projeto Ceará cada vez mais forte”, liderado pelo Governador Elmano de Freitas, o Ministro da Educação Camilo Santana, o Senador Cid Gomes e o Presidente da Assembleia Legislativa, Dep. Evandro Leitão;

2- Contestar, de forma firme, as notícias que estão sendo vinculas na imprensa local e nacional de que existe um acordo para que o PSB do Ceará apoie o candidato do PDT do Ceará à Prefeitura de Fortaleza, afirmando que não existe nada neste sentido;

3- Declarar, para que não existam dúvidas, de que o PSB do Ceará apoiará o candidato a prefeito de Fortaleza que será lançado pelo conjunto de partidos que apoiam o Governo de Elmano Freitas e o Projeto do “Ceará cada vez mais forte”;

4- Reafirmar que o PSB do Ceará, se encontra de portas abertas para receber, com muita alegria, o grupo político liderado pelo Senador CID Gomes.

Entrevista com Eudoro Santana