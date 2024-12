Procedimento de Lula é um 'sucesso' e presidente já está acordado e conversando, diz médico

O médico cardiologista Roberto Kalil declarou que o procedimento feito no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quinta-feira (12), foi um "sucesso" e ele já está "acordado e conversando". O mandatário, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, realizou uma embolização da artéria meníngea média para impedir novos sangramentos na cabeça.

O petista, que tem 79 anos, fez uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma na cabeça — ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro. A intervenção que Lula passou foi para realizar o fechamento dos pequenos vasos por onde estava saindo sangue.

"O procedimento acabou de terminar. Começou às 7h10 da manhã, 7h15. Acabou de acabar o procedimento. Foi com sucesso conseguiu embolizar aquela artéria", explicou o médico Roberto Kalil em atendimento à imprensa, por volta das 8h20.

Lula deve permanece em um leito que ele estava em uma Unidade de Terapia Intensivo (UTI). O tempo de internação do presidente não deverá mudar com o novo procedimento, conforme a equipe médica. A expectativa é que ele deixe a UTI em até dois dias e volte para Brasília na próxima semana.

